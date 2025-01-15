Emekli Maaşını ING'ye Taşıyanlara Rekor Promosyon!

ING, emekli maaşını taşıyan müşterilerine cazip bir promosyon sunarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını ING’ye taşıyan bireyler, belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde yüksek tutarlarda nakit promosyon kazanabiliyorlar. Bu fırsat, hem mevcut emekliler hem de yeni emekli olacak bireyler için önemli bir finansal destek anlamına geliyor.