Emekli Maaşını ING'ye Taşıyanlara Rekor Promosyon!
Emekli Maaşını ING'ye Taşıyanlara Rekor Promosyon!
Emeklilik döneminde finansal rahatlık sağlamak, herkesin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu bağlamda bankaların sunduğu promosyon kampanyaları, emekliler için önemli bir avantaj haline gelmiştir.
Son dönemde dikkat çeken kampanyalardan biri de ING Türkiye'nin emekli maaşını taşıyan müşterilere sunduğu rekor promosyon fırsatı oldu.
ING, emekli maaşını taşıyan müşterilerine cazip bir promosyon sunarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını ING’ye taşıyan bireyler, belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde yüksek tutarlarda nakit promosyon kazanabiliyorlar. Bu fırsat, hem mevcut emekliler hem de yeni emekli olacak bireyler için önemli bir finansal destek anlamına geliyor.
Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına göre farklılık gösteriyor ve her bir müşteri için özel olarak hesaplanıyor. Bu sayede, emekliler ihtiyaçlarına uygun bir ödeme planı ile bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar.
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon verilecek.
Ayrıca, otomatik fatura talimatları ve Turuncu Hesap kampanyasıyla toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon kazanmak mümkün.