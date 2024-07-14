Emekli Maaşında Zam Şifresi: Bu Ayrıntıya Dikkat Etmeyen Çok Üzülür

Milyonlarca emekli, 10 bin TL zulmünden kurtulmak için aylıklarında bir iyileştirme bekliyordu. TÜİK, geçtiğimiz haftalarda haziran aynın enflasyon verilerini paylaşmıştı, buna göre emeklilerin alacağı zam oranı da kesinleşmişti. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 24.73, memur emeklileri içinse yüzde 19.31 oranında zam alacak.

Yeni emekli olacak olan kişiler ise yeni zamdan nasıl faydalanacağını merak ediyordu. Aktarılan bilgiye göre 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler, temmuz zammından yararlanılabilecek.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli maaşlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: