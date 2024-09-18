Emekli Maaşında Makas Kapanıyor: 2030'a Kadar Sürecekti, Yeni Formül Masada

Yapılması planlanan düzenlemeyle, emekli olma hakkı kazanan fakat dilekçe vermeyen kişilerin maaşlarında kayıp yaşanmayacak. Bu sayede, emeklilik hakkını kazananların maaşları ilerleyen yıllarda düşmeyecek.

Mevcut hesaplama formülüne göre, 2024 yılında emekli olacak bir sigortalının maaşı, 2025 yılında emekli olacak birine kıyasla en az %30 daha yüksek olacaktı. Bu durum, yılbaşından önce yüzbinlerce kişinin dilekçe vermesine neden olabilirdi. Ekonomi yönetimi, bu farkın yarattığı baskıyı ortadan kaldırmak ve herkes için adil bir maaş sistemi oluşturmak amacıyla gerekli düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

EMEKLİ MAAŞINA ENFLASYON DÜZENLEMESİ

Geliştirilen yeni formül, emekli olma hakkı elde eden ancak dilekçe vermeyen kişilerin maaşlarında kayıp yaşanmasını önlemeyi hedefliyor. Yapılacak düzenleme, emekli aylıklarının enflasyon kaynaklı farklar olmaksızın korunmasını sağlayacak ve belirli bir denge sağlanana kadar yürürlükte kalacak. Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, maaş farklarının 2030 yılına kadar devam edebileceğini belirterek, bu sürecin düzenleme ile yönetileceğini ifade etti.