Emekli maaşında hesaplar baştan yapıldı: Masadaki zam oranı ortaya çıktı
Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni asgari ücretin ardından milyonlarca kişinin gözü, açıklanacak emekli maaşı zammında.
Asgari ücret, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildi.
Dolaylı olarak milyonları ilgilendiren zam oranının açıklanmasından sonra gözler, memur ve emekliye yapılacak olan zamma çevrildi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:
"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "
Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da vatandaşlar ile buluştu.
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."