Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Emekli maaşı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen zam gündeme geldi. En düşük emekli maaşı alanlar için yeni bir çalışma yapılırken, masada birkaç formülün bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere zam için çalışmaların başladığını açıklamasıyla beraber memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını sorguluyor.
Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-kur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.
En düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlara 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor.
ARA ZAM FORMÜLÜ
Sabah'ın haberine göre, başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.