Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!

Emekliler ve memurlar her yıl iki dönemde maaş artışı alıyor. Ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon bu artışlarda en önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-kur emeklileri 6 aylık enflasyon kaç puan ise o kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte oluşan enflasyon farkını artış olarak maaşlarında görüyor.