Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Memur ve işçi emeklisinin zam oranının arasındaki fark, ek zam talebini gündeme getirdi.
Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda. TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.
Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emeklilerin gözü ek zamdayken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hesapları değiştirdi.
İki zam formülü masada. Maaş zammındaki dengenin temmuz ayına bırakılması daha olası görülürken emeklililer için ek zam oranının da yüzde 8 olduğu konuşuluyor.
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ
SSK ve Bağkur emekli ek zamma kavuşmak için günleri sayarken gözlere yeni haftada Beştepe'de Kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen maaşlarda denge açıklaması iki olası formülü gündeme getirdi. Yılmaz kademeli emeklilik mesajı da verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız" demişti. Cevdet Yılmaz'dan gelen ek zam açıklaması milyonların hesabını bir kez daha değiştirdi. Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,57 oranında zam aldı.
Emekliye ek zamla aradaki farkın kapanmasını beklerken Yılmaz'dan gelen denge açıklaması sonra şimdi olası iki zam formülü masada.
Memur ve emekli zammı arasında yaklaşık yüzde 12'lik fark var. Maaş zammı ocak ayında da eşitlenebilir, 6 ay sonraya da bırakılabilir. Enflasyon tahminlerine göre temmuz ayında dengenin sağlanması daha olası.
Tahminlere göre 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24'e düşecek ve bu oran SSK, Bağkur emeklisinin maaş zammına doğrudan yansıyacak. Memurlar ise aynı dönemde yüzde 18 seviyesinde bir zam alacak.
Bu nedenle yüzde 12'lik zam farkı temmuz ayına göre hesaplanacak. Ocakta emekliye en fazla yüzde 8 ek zam verilerek zam oranının yüzde 45'e tamamlanması bekleniyor.
Cevdet Yılmaz'dan kademeli emeklilik açıklaması da geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı şu anda yapılan bir çalışmanın olmadığını söyledi.