Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı
Milyonların beklediği emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor. Bakanlıklar, yapılacak iyileştirmeye ilişkin hazırladıkları çalışmaları sunacak. Bu sırada Ankara'da konuşulan rakam da ortaya çıktı.
Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban aylık, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine aynı seviyede kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen bu ücretlerle geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
DÜĞÜM SALI GÜNÜ ÇÖZÜLÜYOR
Kabinenin salı günü saat 15.00'te toplanması bekleniyor. Bu görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının, emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin hazırladıkları çalışma değerlendirilecek.
Halk TV yazarı Olcay Aydilek, konuyla ilgili olarak Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları aktardı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yüzde 37.57 olan mevcut zamma, 4-5 puanlık ek zam yapılmasının gündemde olduğuna dikkat çekiyor.
En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin-10 bin 500 liraya yükselecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ek zam konusunda çok farklı bir pozisyonda duruyor. Bakanlık, bütçe olanaklarına işaret ederek, 4-5 puan da olsa bütçe üzerinde oluşturacağı yükü öne sürerek, ek zamma mesafeli duruyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, en düşük emekli aylığının ise 7 bin 500 liradan 10 bin 500 lira düzeyine çıkarılabileceğini belirtiyor.
İki farklı bakış… İki farklı değerlendirme… Bu nedenle emekliye ek zamda her türlü sürprize açık olmak gerekiyor.
KABİNEDE SON ŞEKLİ VERİLECEK
Kabinede, emekliye ek zam konusu, 2024 yılı ekonomik koşulları da dikkate alınarak konuşulacak ve düzenlemeye son şekli verilecek. Düzenleme, ardından Meclis'e sunulacak.
Aylıklarını, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, BAĞ-KUR emeklileri de 25'i ile 28'i arasında alıyor.
İyileştirmeye ilişkin kanun teklifinin Meclis'teki yasalaşma süreci nedeniyle emeklilerin büyük bölümü ocak aylıklarını almış olacak. İşçi ve esnaf emeklisine, bu durumda ocak ayında yüzde 37.57 oranında zamlı aylık ödenecek."
Kaynak: Halk TV