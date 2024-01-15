Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı

En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin-10 bin 500 liraya yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ek zam konusunda çok farklı bir pozisyonda duruyor. Bakanlık, bütçe olanaklarına işaret ederek, 4-5 puan da olsa bütçe üzerinde oluşturacağı yükü öne sürerek, ek zamma mesafeli duruyor.