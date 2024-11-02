Emekli Maaşı Zammı ve Memur Zammı Ufukta Gözüktü: 4 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak? İşte Ekim Ayı Enflasyon Tahmini ile Yeni Rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı için Ocak 2025 döneminde hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının bulunduğu ifade ediliyor.