EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TABLOSU! SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan Çifte Düzenleme Sinyali: SSK Bağ-Kur En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

Son dakika haberi… SSK Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2025 için belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisi ile emekliye zam oranı netleşti. Sıra kök maaş zammı ardından en düşük emekli maaşı rakamına çevrildi. Peki kim ne kadar emekli maaşı alacak? En düşük emekli maaşı ne olur? İşte 12500, 13500, 14500, 15500, 16500, 17500 TL aylık alanın emekli maaşları hesaplama tablosu…

İŞTE ARALIK ENFLASYONU İLE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Aralık enflasyonu aylık yüzde 1,03, yıllık da yüzde 45’in üzerinde belirlendi. TÜİK’in 20 milyonun maaş zammını belirleyen açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak 2025 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı.

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 11,54

HEM EMEKLİ HEM MEMUR ZAMMA TEPKİLİ

Açıklanan zamlar sonrası Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın refah payı çağrısı yaparken zam oranlarının düşüklüğünün sebebini 7.Dönem Toplu Sözleşmesi’ne bağladı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise sosyal medya hesabından TÜİK’in enflasyon oranlarının doğru olmadığını belirterek zamda adalet istedi. Tepkiler çığ gibi büyürken SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye refah payı ve en düşük emekli maaşı için kritik bir değerlendirmede bulundu.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Erdursun Mynet’e yaptığı açıklamasında, refah payı ile memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olan yüzde 15,75’e eşitlenebileceğinin altını çizerken refah payında oran da verdi! “Daha sonra bu yüzde 15,75 oranındaki zam önce yüzde 20 olarak artırılır” diyen Erdursun, “Şayet büyük tepkiler gelirse bu oran yüzde 25'e çıkartılır. Belki bu oran daha fazla da olabilir ancak bizim beklentimiz refah payının en fazla yüzde 25 olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

3,5 MİLYON EMEKLİ YÜZDE 0 ZAM ALDI

SSK 2000 öncesi ve sonrası, Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisinin maaşı 14.178 TL’den 16.411 TL’ye yükseldi. SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL olan maaşı da 10.173 TL’ye çıktı. Bağ-Kur’lu esnafın güncel emekli maaşı 12.695 TL olarak ödeniyordu. Bu rakam 14.694 TL oldu. Bağ-Kur Tarım emeklisinin 10.089 TL olan aylığı 11.678 TL’ye yükseldi.

Yukarıdaki rakamlara bakıldığında emekli kök maaşına yapılan zamlar sonrası milyonlarca kişinin maaşı en düşük emekli aylığı olan 12.500 TL’yi aşamadı. Yüzde 0 zam alan vatandaşlar için sırada emekli taban maaş düzenlemesi var. Ancak ‘en düşük emekli maaşı ne kadar olur’ sorusu Ocak ayının son haftasına doğru netleşecek.

Bu konuda da değerlendirme yapan uzman isim, “10 bin 800 liranın altında kök aylığı alanlar yüzde 15,75'lik zam oranı ile yine 12.500 lira almış olacak. Yaklaşık olarak 3-3,5 milyon emekli Ocak ayında zamları ile beraber 12.500 lira alacak. Düzenlemenin yapılması durumunda ise Ocak ayındaki maaş farkı Şubat ayında hesaplarına yatar” diyerek rakamın 15 bin TL’ye yükselmesini öngördü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYINDA KRİTİK TARİH

Ancak düzenlemelerde nihai rakamlar bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun önümüzdeki ilk toplantısında en düşük emekli maaşı rakamını detaylı bir şekilde masaya yatırması bekleniyor. Ardından ise en düşük emekli maaşı zammında karar verici konumda olan Meclis aşamasına geçilecek. Çalışmalarına yılbaşı arası veren TBMM ise 7 Ocak’ta yeniden açılacak.

EMEKLİYE KÖK MAAŞ ZAMMI VE YÜZDE 4 EK ÖDEME İLE YENİ MAAŞ TABLOSU

Kaynak: Mynet