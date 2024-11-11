Emekli Maaşı Yüzde 30 Az Olacaktı! Örnek Hesap ile Emeklilikte Avantajları Tek Tek Anlattı: ‘46 Bin TL Gelir Kaybı Yaşayabilirsiniz…’

2024 yılında emekliliği düşünenler için önemli uyarılarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonunda emekli maaşında yaşanacak yüzde 30’luk kayba dikkat çekti. Erdursun, “2024’te emeklilik başvurusu yapacak olanlar, 2025 ve sonrasında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek emekli aylığı alacak” dedi.

Emeklilik kararı alacakların emekli maaşı, çalışmaya devam edilecek süre ve yaş gibi faktörleri masaya koyarak iyice düşünmesi gerektiğine dikkat çeken Erdursun, sene sonuna kadar emekli olmanın bazı gruplar için avantajlı bazıları içinse dezavantajlı olabileceğini dile getirdi.

KİMLER EMEKLİ OLMAK İÇİN BEKLEMEMELİ?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, “Bir-iki yıl içinde emekliliği düşünenler, daha fazla kayıp yaşamamak adına beklememeli ve 2024’te emekli olmalı” dedi ve madde madde şu uyarılarda bulundu:

“Emekli olduktan sonra aynı işye­rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın,

Emekli olduktan sonra işveren ça­lışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun,

Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket or­tağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz,

Bir iki yıl içinde emekli olmayı dü­şünenler hiç beklemeyin emekli olun.”

EMEKLİ MAAŞINDAKİ KAYBI TELAFİ EDEBİLİRSİNİZ

Öte yandan, maaşı emekli aylığından yüksek olan ve genç yaştaki çalışanların, emeklilik konusunda iyi düşünmesi gerektiğini belirten Erdursun, “Brüt maaşı yüksek olan ve en az 5-6 yıl daha çalışma imkanı bulunan kişilerin emekli aylıklarındaki kaybı telafi edebilmesi için bu süreyi beklemeleri mantıklı olabilir” diye konuştu.

ÖRNEK SENARYO

Erdursun, örnek bir senaryo ile açıklamalarına devam etti:

“Bugün emekli aylığı olarak 50.000 TL alabilecek bir kişi, 2025’te emekli olduğunda bu rakam 58.500 TL olabilir. Ancak mevcut maaşı 85.000 TL olan bir kişinin maaşı yeni yılda 105.000 TL’ye çıkabilir. Bu durumda, emekli olduğunda aylık yaklaşık 46.500 TL gelir kaybı yaşayacak. 6 yıl daha çalışmaya devam ederse, emekli aylığına göre maaş farkı olarak cebine yaklaşık 2,8 milyon TL girecek. Emekli maaşının amorti edilmesi 6 yılı bulsa da bu fark, kişinin emekli aylığındaki kaybını telafi edecektir.”

Kaynak: Dünya Gazetesi