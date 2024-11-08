EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Son İpucu! Enflasyon Tahmini Yükseldi: Milyonlar İçin En Yeni Maaş Tablosu

SİNEM ERYILMAZ

Son dakika: Emekli ve memur maaşları 2025 yılında artacak. SSK Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş artışları yıl sonu yaklaştıkça netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı Ekim ayı TÜFE rakamları ile ortaya çıkmıştı. Ancak Merkez Bankası son dakika enflasyon tahminini revize etti. Böylece emekli ve memur maaş zammı için en yeni tablo ortaya çıktı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da aynı oranda artışı garantiledi. Memur enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme Zammı ile memur zammı yüzde 7,98 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ İLE 6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE OLDU?

2024'ün ikinci yarısına yönelik enflasyon tahmini yüzde 44 olarak gerçekleşirse, bu dönemdeki enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları enflasyon zammı da yüzde 15,45 seviyesinde belirlenecek. Alt sınır olan yüzde 42'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, ikinci yarı TÜFE oranı yüzde 13,84 olacak ve emeklilere uygulanacak zam oranı da bu seviyeye inecek. Üst sınır olan yüzde 46'nın gerçekleşmesi durumunda ise emeklilerin alacakları zam oranı yüzde 17,05'e çıkacak.

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

Memurların maaşlarına yansıyacak zam oranları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenmiş durumda. Memurlar, yüzde 4,95'lik enflasyon farkına ek olarak, yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Bu iki oranın birleşmesiyle birlikte memurların maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı yüzde 11,25 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 15 BİN LİRA HESABI

En düşük emekli maaşı Temmuz ayındaki artışla beraber Hazine desteğiyle 12.500 lira uygulanıyor. Emekliye zam oranının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU (MEVCUT - 4 AYLIK ZAMLI - 6 AYLIK TAHMİN)

Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 - 14.226 – 14.656 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 - 11.306 – 11. 647 TL

SSK (2000 öncesi) - 14.178 - 15.888 – 16.368 TL

SSK (2000 sonrası) - 8.789 - 9.849 – 10.146 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (MEVCUT - 4 AYLIK - 6 AYLIK TAHMİN)

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 18.991 TL - 18.991 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL - 42.337 TL - 42.337 TL

Bekar memur maaş - 36.236 - 39.131 TL - 39.131 TL

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL’den 64.260,23 TL’ye

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL’den 45.416,70 TL’ye

Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL’den 58.489,69 TL’ye

Öğretmen 1/4 - 47.441 TL’den 52.778,11 TL’ye

Başkomiser 1/3 - 58.074 TL’den 64.607,33 TL’ye

Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL’den 58.464,10 TL’ye

Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL’den 73.618,57 TL’ye

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL’den 52.354,25 TL’ye

Mühendis 1/4 - 58.957 TL’den 65.589,66 TL’ye

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL’den 46.602,62 TL’ye

Profesör 1/4 - 85.671 TL’den 95.308,99 TL’ye

Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL’den 62.897,41 TL’ye

Vaiz 1/4 - 49.161 TL’den 54.691,61 TL’ye

Avukat 1/4 - 56.179 TL’den 62.499,14 TL’ye yükselecek.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)