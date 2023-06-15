Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada

Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Bayram ikramiyesinde artış için 2 formül masada bulunuyor. Öte yandan ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada - Resim: 1

Sabah'ın haberine göre, ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da masada olacak. Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada - Resim: 2

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada - Resim: 3

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde tarih ve rakam netleşti: Artış için iki formül masada - Resim: 4

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

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