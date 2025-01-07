EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI düzenlemesi ile 194 TL ZAM Alacaklar: Taban Aylıkta Tek Formül Tek Rakam!

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 15,75 olarak kesinleşmişti. Ocak 2025 emekli maaşı hesaplama tablosu kök maaş zammı sonrası ortaya çıktı. Dün akşamki Kabine Toplantısı’nda beklenen olmadı, emekliye refah payı düzenlemesi de rafa kalktı. Emekliye zam düzenlemelerinde sıra en düşük emekli maaşı için belirlenecek rakama geldi. Peki emekli taban maaşı 2025’te ne kadar olur? İşte 4A, 4B SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kulislerinde konuşulan o rakam…

TABAN MAAŞTA TEK FORMÜL!

Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalar en düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışma yapılacağını kesinleştirmişti. Emekli kök aylık artışı sonrası gözler Meclis’e çevrilirken kulislerde konuşulan rakam da ortaya çıktı. Herkesin beklentisi 15.000 TL olarak görülüyordu ama Ankara’nın buna sıcak bakmadığı dile getirildi. Bu kapsamda 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 liraya yükseltilebileceği dile getirildi. Bu rakamın ise 14.500 liraya yuvarlanarak 2025 en düşük emekli maaşı olacak belirlenmesinin en güçlü ihtimal olduğu kaydedildi.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI İLE OCAK 2025 AYLIKLARI

Ocak zammı sonrası SSK 2000 öncesi emeklisinin 14.178 TL olan kök maaşı 16.411 TL’ye yükselmişti. SSK 2000 sonrası emeklisinin 8.789 TL’den 10.173 TL’ye, Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL’den 14.694 TL’ye ve Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL’den 11.678 TL’ye çıkmıştı.

BAĞ-KUR’LU ESNAFA 194 TL ZAM!

Eğer Ankara kulislerinde konuşulan rakamda karar kılınırsa yüzde 15,75’lik zam sonrası maaşı hala 12.500 TL’nin altında kalan SSK 2000 sonrası, Bağ-Kur Tarım emeklisinin en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 14.500 TL’ye tamamlanacak. Böylece emekliye ikinci zam yapılacak. SSK 2000 sonrası için artış yüzde 15,75’ten kümülatif olarak yüzde 64,98’i bulacak. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşındaki artış ise yaklaşık yüzde 43,72’yi bulacak. Ancak en düşük emekli maaşının 14.500 TL olması durumunda Bağ-Kur’lu esnafın en düşük maaşı sadece 194 TL artmış olacak. Taban maaşın psikolojik sınır olarak kabul edilen 15.000 TL’ye yükselmesi halinde ise artış sadece 306 lira olarak hesaplara yansıyacak.

SSK VEYA BAĞ-KUR'LUYUM, NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?





MECLİS DÜZENLEMESİ SONRASI EMEKLİYE EK ÖDEME

En düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan olacak. Bakanlık Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na çalışmasını sunacak. Bütçe hesaplarıyla beraber yeni rakam belirlenecek. Ardından Meclis düzenlemesi gerekecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi maaş günlerine yetişmese bile herhangi bir hak kaybı olmayacak. Emekliler maaş farkı olarak hak edişlerini hesaplarında görecek.

Yüzde 15,75 emekli zammı kök maaşa uygulanacak.

Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.

Ortaya çıkan rakam 'En düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek.

Yeni rakam emeklinin hesabına yatacak.

Memur emeklileri her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Ocak zammı kaynaklı maaş farkları ay sonunda SGK tarafından hesaplanıp yatırılacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak 2025'te 16 milyon emekli maaşını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi ise Ocak ayının son haftasında maaş farkı ödemesini alacak.

SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i

Kaynak: Haber Merkezi