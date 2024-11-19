Emekli Maaşı Ömür Boyunca Yüzde 30 Daha Az Olacak! Yüz Binler Dilekçeleri Beklemeye Aldı: 15 Aralık’a Kadar Süre Var
Emekli maaş farkının yüzde 30’lara dayanacak olması ‘bu yıl mı gelecek yıl mı emekli olmalıyım?’ diye merak eden emekli adaylarının dilekçelerini askıya aldırdı. Henüz konu hakkında somut bir adım atılmazken uzmanlardan uyarı geldi. SGK Uzmanları olası bir yasal düzenlemeye karşı emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenlerin 15 Aralık’a kadar beklemesinin faydalı olacağını dile getirdi.
Emekli maaşı hesaplamada güncelleme katsayısı emekli maaşlarında ciddi bir fark oluşturacak. 2024’te emekli olanlar 2025’te emekli olacaklara göre tüm hayatları boyunca yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak.
Tartışmalı emekli maaşı hesaplama formülü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Emekli maaş farkının giderilmesi için düzenlemenin olup olmayacağı henüz kesin olmasa da emekli olmayı bekleyen yüz binler olası bir düzenlemenin detaylarını araştırıyor.
EMEKLİ OLACAKLARA 15 ARALIK UYARISI
Bu sebeple yüz binler yıl sonuna kadar emekli olmayı planlarken 15 Aralık detayı gündeme geldi. Emekli adaylarının mevcut tablodaki kayıptan etkilenmesi için emeklilik dilekçesini Aralık sonuna kadar vermesinin yeterli olacağı ifade ediliyor.
SGK uzmanları bu konuda endişesi olanların en azından 15 Aralık tarihine yasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını beklemelerinde fayda bulunduğunu belirtiyor.
MEMURUN EMEKLİ MAAŞI ETKİLENMİYOR
Memurların emekli aylıkları hesaplanırken gösterge sistemi kullanıldığı için 31 Aralık 2023 ya da 1 Ocak 2025 tarihinde emekli olmak arasında emekli aylığı açısından bir fark bulunmuyor.
BAĞ-KUR’LUYA DA FARK
Bağ-Kur’lular için de 2008 öncesi farklı bir aylık hesaplama sistemi uygulanıyor. Ancak 2008 sonrasında güncelleme katsayısının etki etmesi söz konusu olup bu nedenle Bağ-Kur’lular için de fark ortaya çıkacak.