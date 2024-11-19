Emekli Maaşı Ömür Boyunca Yüzde 30 Daha Az Olacak! Yüz Binler Dilekçeleri Beklemeye Aldı: 15 Aralık’a Kadar Süre Var

Tartışmalı emekli maaşı hesaplama formülü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Emekli maaş farkının giderilmesi için düzenlemenin olup olmayacağı henüz kesin olmasa da emekli olmayı bekleyen yüz binler olası bir düzenlemenin detaylarını araştırıyor.