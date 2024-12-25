Emekli Maaşı Düzenlemesi Meclis’te! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Kabul Edilirse Her Ay O Parayı Alabilecekler
Meclis’e sunulan kanun teklifi ile yetim aylığı alan SSK ve Bağ-Kur’lu kız çocuklarının çalışmaları halinde bile maaş almalarının önü açılacak. Anayasa’nın eşitlik maddesine dayandırılan düzenleme için uzmanlar ‘kadınlar için dönüm noktası’ yorumunu yapıyor. Konunun detaylarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. İşte detaylar…
Kaynak: TGRT Haber
Emekli maaşı ve çalışma hayatında kadınlara yönelik eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) önemli bir kanun teklifi sunuldu. Özellikle ölüm aylığı alan kız çocuklarının farklı sosyal güvenlik sistemlerinde maruz kaldıkları eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen düzenleme muhalefet tarafından gündeme taşındı.
Mevcut yasalara göre SSK ve Bağ-Kur’a tabi kız çocuklarının maaş alabilmesi için evlenmemiş ve herhangi bir işte çalışmamış olma şartı aranıyor. Buna karşın Emekli Sandığı’na tabi memur emeklilerinin kız çocukları yalnızca evlenmemiş olmaları koşulu ile çalışsalar dahi yetim maaşı alabiliyor.
ANAYASA’YA AYKIRI BULUNDU
Uzmanlar bu farklı uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor. TGRT Haber’in aktardığı bilgiye göre, Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı.
“Muhalefet tarafından verilen bu kanun teklifi son derece isabetli oldu. Çünkü bir düşünün; Yetim maaşı alan kız çocuğu babası Bağ-Kur’lu ise çalıştığı zaman maaşı kesiliyor. Babası SSK'lı ise maaşı kesiliyor. Ama emekli sandığına tabi bir memurun kızıysa çalıştığı zaman maaşı kesilmiyor. Bu eşitsiz bir durum. Burada anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık var. Eşit düzenleme için böyle bir kanun teklifi gerekiyordu. Umarım bu kanun teklifi yasalaşır ve artık hem SSK hem Bağ-Kur’lu yetim kızları da çalışmaları halinde maaşları kesilmemiş olur."
KADINLAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Meclis’e sunulan bu kanun teklifi, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki yetim kız çocuklarının çalışmaları halinde de ölüm aylıklarının kesilmemesini öngörüyor. Eğer teklif yasalaşırsa, tüm sosyal güvenlik sistemlerindeki kadınlar için eşit haklar sağlanacak. Böylece hem çalışma hayatında kadınlara destek olunacak hem de sosyal güvenlikteki bu adaletsizlik giderilecek.