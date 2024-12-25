Emekli Maaşı Düzenlemesi Meclis’te! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Kabul Edilirse Her Ay O Parayı Alabilecekler

“Muhalefet tarafından verilen bu kanun teklifi son derece isabetli oldu. Çünkü bir düşünün; Yetim maaşı alan kız çocuğu babası Bağ-Kur’lu ise çalıştığı zaman maaşı kesiliyor. Babası SSK'lı ise maaşı kesiliyor. Ama emekli sandığına tabi bir memurun kızıysa çalıştığı zaman maaşı kesilmiyor. Bu eşitsiz bir durum. Burada anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık var. Eşit düzenleme için böyle bir kanun teklifi gerekiyordu. Umarım bu kanun teklifi yasalaşır ve artık hem SSK hem Bağ-Kur’lu yetim kızları da çalışmaları halinde maaşları kesilmemiş olur."