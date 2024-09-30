Emekli Maaşı Bu Rakamı Geçmeyecek: 'Şimdiden Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı
SGK Uzmanı İsa Karakaş, herkesin merakla beklediği asgari ücret ve emekli maaşına Ocak ayında yapılacak zam oranını 'Şimdiden geçmş olsun' diyerek açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılacak zamma gözünü çevirdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, zammı dört gözle bekleyen emekliye ve asgari ücretliye kötü haberi verdi. "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?" diye merak eden milyonlar yine umduğunu bulmayacak. Enflasyonun altında ezilen emeklilerin ocak ayında hayalleri suya düşecek.
EMEKLİNİN HAYALLERİ DUYA DÜŞECEK
Memur emeklilerinin zam oranı yüzde 10'u geçmeyecek diyen SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ise 15'ten fazla bir zam yapılmayacağını maksimum bu rakamı göreceklerini belirtti.
"KESİN KONUŞUYORUM BU RAKAM OLACAK"
Emeklilerin taban maaşının maksimum 15 bin TL olacağını söyleyen Karakaş, asgari ücret ile ilgili de kötü haberi verdi. Temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücrete ocak ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu.
Karakaş, şimdiden geçmiş olsun diyerek kahreden haberi verdi. Kesin konuşuyorum diyen Karakaş, asgari ücretin 22.500 TL'yi geçmeyeceğinin altını çizdi. Karakaş, asgari ücretin 20 bin ile 22.500 arasında olacağını iddia etti.