Emekli Maaşı Bu Rakamı Geçmeyecek: 'Şimdiden Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı

Milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılacak zamma gözünü çevirdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, zammı dört gözle bekleyen emekliye ve asgari ücretliye kötü haberi verdi. "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?" diye merak eden milyonlar yine umduğunu bulmayacak. Enflasyonun altında ezilen emeklilerin ocak ayında hayalleri suya düşecek.