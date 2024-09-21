Emekli Maaşı Alıp Çalışmaya Devam Edenler Dikkat! Yargıtay Son Noktayı Koydu: Geçersiz Sayılacak

Avukat Mücahit Küçük, bankaların emeklilere kredi verirken maaşlarına bloke koymak için imzalattıkları muvafakatnamelerin artık geçersiz olduğunu belirtti. Ancak, çalışan emeklilerin iş yerlerinden aldıkları maaşın bir kısmına haciz uygulanabileceğini hatırlattı. İşte Yargıtay'ın emeklileri ilgilendiren kritik kararı...

MUVAFAKATNAMELER GEÇERSİZ SAYILDI

Avukat Küçük, geçmişte bankaların kredi verirken emeklilerden maaşlarına bloke koyabilmek için aldıkları muvafakatnamelerin Yargıtay kararıyla hukuken geçersiz hale geldiğini ifade etti. Eskiden, bankalar emekli maaşının yatırıldığı hesaba doğrudan bloke koyarak kredi taksitlerini kesebiliyordu. Ancak Yargıtay’ın son kararıyla bu uygulamanın sona erdiği ve artık emekli maaşlarına kredi borcu nedeniyle haciz uygulanamayacağı kararlaştırıldı.