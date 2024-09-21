Emekli Maaşı Alıp Çalışmaya Devam Edenler Dikkat! Yargıtay Son Noktayı Koydu: Geçersiz Sayılacak
Yargıtay, emeklilerin kredi borçlarına ilişkin verdiği son kararla emekli maaşlarına haciz uygulanamayacağını netleştirdi.
Kaynak: İHA
Avukat Mücahit Küçük, bankaların emeklilere kredi verirken maaşlarına bloke koymak için imzalattıkları muvafakatnamelerin artık geçersiz olduğunu belirtti. Ancak, çalışan emeklilerin iş yerlerinden aldıkları maaşın bir kısmına haciz uygulanabileceğini hatırlattı. İşte Yargıtay'ın emeklileri ilgilendiren kritik kararı...
MUVAFAKATNAMELER GEÇERSİZ SAYILDI
Avukat Küçük, geçmişte bankaların kredi verirken emeklilerden maaşlarına bloke koyabilmek için aldıkları muvafakatnamelerin Yargıtay kararıyla hukuken geçersiz hale geldiğini ifade etti. Eskiden, bankalar emekli maaşının yatırıldığı hesaba doğrudan bloke koyarak kredi taksitlerini kesebiliyordu. Ancak Yargıtay’ın son kararıyla bu uygulamanın sona erdiği ve artık emekli maaşlarına kredi borcu nedeniyle haciz uygulanamayacağı kararlaştırıldı.
BANKALAR ARTIK O İŞLEMLERİ YAPAMAYACAK
Küçük, emekli maaşlarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve İcra İflas Kanunu gereğince haczedilemeyeceğini vurguladı. İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca, emekli maaşlarına yönelik muvafakatnameler geçersiz sayılıyor. Bu nedenle, bankaların bu tür belgelerle emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisi artık bulunmuyor.
EMEKLİLER BU DETAYA DİKKAT
Küçük, emeklilerin kredi çekerken imzaladıkları belgelere dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Bankalar, emekli maaşlarına bloke koyma imkanlarının ortadan kalkması nedeniyle kredi vermekte daha ihtiyatlı davranabiliyor. Bu yüzden emeklilerin, kredi sözleşmelerinde neye onay verdiklerini dikkatlice kontrol etmeleri önem taşıyor.
EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELEBİLİR
Küçük, hem emekli maaşı alıp hem de çalışanların maaşlarının dörtte birine haciz uygulanabileceğini açıkladı. Ancak emekli maaşı bu uygulamadan etkilenmeyecek ve kesinti yapılmayacak. Çalışarak elde edilen gelirin bir kısmına haciz uygulanırken, emekli maaşı korunmaya devam edecek.