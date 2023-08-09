Emekli maaş zammında ocak formülü ortaya çıktı: Tüm hesaplar sil baştan!
SGK’lı ve Bağ-Kur’lu emekliye 31,92 oranında, memur emeklisine de yüzde 25,92’lik zam için kapı aralandı. Bu tahmine göre 7500 TL olan en düşük emekli maaşı da 8000 TL’ye yükselecek. Refah payının da eklenmesi ile bu rakam 10 bin TL’yi bulabilecek.
Yaklaşık 16 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yılda iki kez maaşlarında artış görüyor. Bu kapsamda emekli maaşı Ocak 2024 zammı için milyonların gözü kulağı enflasyon rakamlarında.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 OCAK 2024 KRİTİK TARİH
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5.23, memur emeklisi ise 7.45 puan refah payı ile yüzde 25 zam almıştı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SGK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor.
Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor. Emekliler enflasyon zammı ile gelen maaş artışı oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Zam oranı içinse ilk veriler şimdiden gelmeye başladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak açıklandı.
MERKEZ BANKASI’NIN VERİSİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN IŞIK YAKTI
Konuya ilişkin ATV Ana Haber’e değerlendirmede bulunan Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine değinerek, veriler ışığında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 31,92 olarak gelebileceğinin tahmin edildiğini söyledi.