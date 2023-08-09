Emekli maaş zammında ocak formülü ortaya çıktı: Tüm hesaplar sil baştan!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 OCAK 2024 KRİTİK TARİH

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5.23, memur emeklisi ise 7.45 puan refah payı ile yüzde 25 zam almıştı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SGK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor.