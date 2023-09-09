Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!
Emekliye zam düzenlemesi için tüm gözler 1 Ekim’de yeni döneme başlayacak Meclis’e çevrildi. 17 milyona yakın emekli için de maaş zammı formülleri netleşmeye başladı.
Aralarına EYT'lilerin katılmasıyla sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler heyecanla iyileştirme çalışmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki bakanlık tarafından başlatılan çalışma sürerken; hem kök aylıkları artıracak hem de en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor. Ayrıca bir de emeklilere üçüncü ikramiye müjdesi bekleniyor.
KÖK AYLIK İÇİN 2 FORMÜL
Takvim'in haberine göre ikramiye merakla beklenirken, bu konudan ayrı olarak bir de iyileştirme çalışması yürütülüyor. Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme konusunda 2 aşamalı bir çalışma söz konusu. Birincisi tüm kök aylıklara yansıtılacak zam, ikincisi ise taban emekli aylığı ödemesinin artırılması. Kök aylıklara yansıtılacak zam için 2 formül bulunuyor.
Bunların ilkini seyyanen artış oluşturuyor. Tüm memurlara geçtiğimiz Temmuz'da 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmıştı. Emekliler için yapılacak iyileştirmede de seyyanen zam formülünün öne çıktığı belirtiliyor. İyileştirmede ikinci formülü ise oransal zam oluşturuyor. Hangi formülün uygulanacağı ya da oranının tutarının ne olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.
TABAN AYLIK ARTACAK
Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da ele alınıyor. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Net asgari ücret 8 bin 506 lirayken, en düşük emekli aylığı ödemesi bunun yüzde 88.16'sı seviyesindeydi. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya çıktı ancak taban emekli aylığı aynı kaldı.