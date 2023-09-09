Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!

TABAN AYLIK ARTACAK

Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da ele alınıyor. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Net asgari ücret 8 bin 506 lirayken, en düşük emekli aylığı ödemesi bunun yüzde 88.16'sı seviyesindeydi. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya çıktı ancak taban emekli aylığı aynı kaldı.