Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı, uzman isim yorumladı: ‘Eşi benzeri görülmemiş artış…’
Emekli maaşı düzenlemesi için açıklamalar peş peşe gelirken, emekliye ek zam tarihi de belli oldu. Meclis, Ekim ayında açılır açılmaz gündemine ilk olarak emekli maaşı düzenlemesini alacak. Kademeli zam formülü ise yeniden gündemde…
Memur emeklisinin maaş zammını belirlemede en önemli kriterlerden olan toplu sözleşme süreci sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre şekil alan SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak 2024 dönemi içinse ipuçları gelmeye devam ediyor.
Ancak Ocak ayı öncesinde Erdoğan’ın emekliye ek zam için mesajının ardından ilk adım Ekim ayında atılacak. Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşının refah payı artışı hariç şimdiden 10 bin TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor. İşte tüm detaylar…
EMEKLİ ZAMMI İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis açılır açılma emekli maaşı zammı düzenlemesi için gerekenin yapılacağını söylemişti.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak” dedi ve 1 Ekim'i işaret etti.