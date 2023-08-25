Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı, uzman isim yorumladı: ‘Eşi benzeri görülmemiş artış…’

Ancak Ocak ayı öncesinde Erdoğan’ın emekliye ek zam için mesajının ardından ilk adım Ekim ayında atılacak. Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşının refah payı artışı hariç şimdiden 10 bin TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor. İşte tüm detaylar…