Emekli Maaş Farkı Ne Kadar? Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek? En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşirken, bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını da belirlemişti.



Toplu sözleşme payı ile birlikte memurlar için yapılan zam oranı ise yüzde 19,31 olurken, gözler Meclis'ten geçecek 'En düşük emekli maaşı' düzenlemesine çevrilmişti. Alınan karar sonrasında 10 bin liralık taban aylık, 12 bin 500 liraya yükseldi.