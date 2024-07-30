Emekli Maaş Farkı Ne Kadar? Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek? En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Yatacak?
Meclis'te kabul edilen ve en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifinin ardından milyonlarca emekli, 2 bin 500 liralık zam farkını henüz alamadı. SGK uzmanları, Temmuz ayında 12 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilere ödenecek 'ek ücret' için ödeme takvimini paylaştı.
3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşirken, bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını da belirlemişti.
Toplu sözleşme payı ile birlikte memurlar için yapılan zam oranı ise yüzde 19,31 olurken, gözler Meclis'ten geçecek 'En düşük emekli maaşı' düzenlemesine çevrilmişti. Alınan karar sonrasında 10 bin liralık taban aylık, 12 bin 500 liraya yükseldi.
SGK UZMANLARI ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI
Temmuz ayında ödenen maaşları da kapsayan bu değişiklik, yasa teklifinin gecikmesi nedeniyle şu ana kadar emeklilerin hesaplarına aktarılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ek maaş ödemeleri için 26 Temmuz tarihi işaret edilirken, halihazırda 10 bin liralık ödemenin dışında hesabına herhangi bir paranın yatmadığını belirten vatandaşlar, söz konusu durumun nedenini araştırmaya başladı.
Eksik maaş alan emeklilere, kalan ödemenin ne zaman yatırılacağını ise SGK uzmanları açıkladı.
GELECEK MAAŞLAR İLE BİRLİKTE ÖDENECEK
En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa 2 bin 500 liralık maaş farkı, gelecek ay alınacak maaşla birlikte yatacak. 18-27 Ağustos tarihlerinde yatacak olan emekli maaşları, ek ödemelerle birlikte verilecek.
Bir başka deyişle en düşük emekli maaşı alan bir vatandaş, ağustos ayında yatacak maaşında 12 bin 500 liralık ödemenin yanı sıra, 2 bin 500 liralık ek ödemeyi alacak. Böylelikle hesabına yatacak toplam para 15 bin lirayı bulacak.