Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı

Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.729 liraya çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.