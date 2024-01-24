Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo

Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 49,25 artışın yansıtılmasıyla 8.089 liraya çıkacak. Ancak bu rakam en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’ye tamamlanacak.