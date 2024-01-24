Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo
Emekli kök maaş zammı yüzde 37.57’den iki kez artış yapılarak memur zammı oranı olan yüzde 49.25’e yükseltildi. Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları hesabı bir kez daha değişti.
SGK ve Bağ-Kur emeklisinin daha önce yüzde 42.6 olarak açıklanan maaş zam oranı, dün bir kez daha artırıldı. Bakan Vedat Işıkhan "Emeklilerimizin aylıklarının ocak itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25’e yükseltiyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Vedat Işıkhan ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
Şu an e-Devlet’te 37.57’lik enflasyon artışı sonrasındaki SSK, Bağ-Kur zamlı emekli kök maaşı rakamları görülebiliyor.
Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SGK’nın belirlediği takvim doğrultusunda milyonlarca vatandaşın cebine girecek.
BAĞ-KUR
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur en düşük kök maaş ek ödeme dahil 6.820, 84 TL idi. Bu aylık yüzde 49,25 zam ile 10.180 liraya yükselerek en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 180 lira üzerine çıkacak.
Bağ- Kur tarım emeklilerinde de 5.420,18 TL olan en düşük kök aylık yüzde 49,25 artışın yansıtılmasıyla 8.089 liraya çıkacak. Ancak bu rakam en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’ye tamamlanacak.
2000 SONRASI EMEKLİ OLAN SSK’LILARA 2 BİN 953 TL EK ÖDEME
2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4.721,80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 7.047 lira olurken bu rakama 2.953 lira eklenerek 10 bin TL'ye tamamlanacak.
2000 ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞI
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7.616,48 kuruş olan aylık 11.367 liraya yükselecek. Böylece en düşük emekli maaşı olan 10000 bin liranın 1367 lira üzerine çıkılacak.
İŞTE YENİ ORANA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR
Öte yandan kök maaşı 10 bin TL seviyesinde olan bir emeklinin yeni maaşı yüzde 49.25 oranında artışla 14.925 TL olacak.
Kök maaşı 12 bin 500 TL olan bir emeklinin maaşı yeni dönemde 18.656,25 TL olacak.
Maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin yeni zamlı maaşı 22.387,5 TL olacak.
20 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin yeni zamlı maaşı ise 29.850 TL seviyesine çıkacak.
7 BİN 500 TL KÖK MAAŞI OLAN BİR KİŞİ NE KADAR ALACAK?
Kök maaşı 7 bin 500 TL olan bir kişinin yeni zam oranı ile birlikte maaşı 11.193,75'ye yükselecek.
Kaynak: Milliyet, Mynet