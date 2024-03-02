Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi 2024 yılı için yüzde 50 artış ile 3 bin TL’ye yükseltildi. Gözler, ödeme tarihi için gelecek açıklamaya çevrildi.
Emekli ikramiyesi geçtiğimiz yıl 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda toplam 4 bin lira ödenmişti.
Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 5 bin TL ikramiye verilen emekliler toplamda 9 bin TL ödeme almıştı.
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından 2024 yılı için bayram ikramiyesi de arttı. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında toplamda 6 bin TL oldu.
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Böylece emekliler bu yıl her iki bayramda da 3’er bin TL olmak üzere toplam 6000 TL emekli ikramiyesi alacaklar.
KİMLER ALABİLİYOR?
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler de ikramiye alabiliyor.
EYT’LİLER VE YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT
İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.
3000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyesi zam düzenlemesinin Mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanarak ilk ödemesinin 10 Nisan’daki Ramazam Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.
16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran’da yapılabileceği belirtiliyor.