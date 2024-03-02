Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi

EYT’LİLER VE YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.



