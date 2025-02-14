Emekli Bayram İkramiyesinde Heyecanlandıran Gelişme: Tüm Hesap Sil Baştan Değişti

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine yapılacak zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasının ardından emekliler, bu yılki ikramiye tutarının ne olacağını araştırmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye konusunda net bir rakam vermese de, ikramiyede artış olacağının sinyallerini vermişti. Bakan, “Ekonomi kurmaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra bununla ilgili değerlendirme yapacağız” demişti. Bu açıklamayla birlikte emekliler yeniden hesap yapmaya başladı.