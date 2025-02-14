Emekli Bayram İkramiyesinde Heyecanlandıran Gelişme: Tüm Hesap Sil Baştan Değişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün bayram ikramiyesinde artış olacağının sinyalini vermesinin ardından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme meydana geldi. TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, emeklilerin bayram ikramiyeleri için talep ettikleri rakamı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine yapılacak zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasının ardından emekliler, bu yılki ikramiye tutarının ne olacağını araştırmaya başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye konusunda net bir rakam vermese de, ikramiyede artış olacağının sinyallerini vermişti. Bakan, “Ekonomi kurmaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra bununla ilgili değerlendirme yapacağız” demişti. Bu açıklamayla birlikte emekliler yeniden hesap yapmaya başladı.
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere toplam 6 bin TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl ise enflasyon ve hayat pahalılığı göz önüne alındığında emekliler ikramiyede önemli bir artış bekliyor.
"BAYRAM İKRAMİYESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ENDEKSLENSİN"
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan, emeklilerin ikramiye konusunda net bir talebi olduğunu belirtti. Emekli ikramiyesinde artık 3 binin, 5 binin hesabının yapılmaması gerektiğini söyleyen Tan, "İkramiye en düşük emekli maaşına endekslensin. Bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek yıl buna göre ayarlansın, tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor” açıklamasında bulundu.