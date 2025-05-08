Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek? Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Takviminde Son Durum

2025 yılında emekli bayram ikramiyesi yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı miktarda ödeme alacak. Böylece yıl içinde toplam 8 bin TL ikramiye ödenmiş olacak.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek? Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Takviminde Son Durum

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramdan önce yapılacak ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri, daha önceki bayramlarda olduğu gibi tahsis numarasına göre yatırılacak. Ödeme günleri, ilerleyen günlerde SGK ve Bakanlık tarafından duyurulacak.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek? Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Takviminde Son Durum - Resim : 1

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN HİSSEYE GÖRE ÖDEME

Dul ve yetim maaşı alanlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk bulunmadığında ikramiyenin yüzde 75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda yüzde 50, ölüm aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak. Buna göre, %75 hisseyle maaş alanlara 3 bin TL, %50 hisseyle alanlara 2 bin TL, %25 hisseyle alanlara ise 1.000 TL ikramiye verilecek.

İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

Resmi açıklamalar yapıldığında ödeme takvimi netleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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