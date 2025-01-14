Bankalar Vites Arttırdı: Emekli Promosyonları Değişti! İşte En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların sunduğu promosyonlara çevrildi. Ocak ayında bankalar vites arttırdı, emekli banka promosyonları değişti. Peki, 2025 yılında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak 2025'te memur emeklileri yüzde 11,54 oranında bir zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların sunduğu promosyonlara çevrildi.
Zamlı maaşlarla birlikte bankalar arasında emekli müşterilerini kazanmak için kıyasıya bir rekabet başladı. Bankalar, emeklilere yüksek tutarlarda promosyonlar sunarak müşteri çekmeye çalışıyor. Peş peşe emeklilere özel kampanyaları duyuran bankalar vites arttırdı, promosyon rakamlarında değişikliğe gitti.
Emekli promosyonları, bankadan bankaya ve emeklinin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Genellikle maaş tutarı arttıkça verilen promosyon tutarı da artıyor. Bazı bankalar, maaşını taşıyan emeklilere ek olarak kredi kartı harcamalarında indirim, özel asistanlık hizmetleri gibi farklı avantajlar da sunuyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
İŞTE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR
Akbank
1 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında, emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon verilecek.
Ayrıca, Akbank’ın vadesiz hesabı veya Axess/Wings kredi kartlarıyla 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenler, toplamda 17.500 TL ödül kazanabilecek.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, bankanın mobil ve internet şubesini kullanarak yapılan EFT ve havaleler ücretsiz olacak.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar, 36 ay boyunca maaşlarını bu bankadan almayı taahhüt ettiklerinde toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabilecekler. Ayrıca, belirli fatura ödeme talimatları ile ek promosyon fırsatları da sunuluyor.
Halkbank
Halkbank’tan emekli maaşı alanlar, maaş tutarına göre şu şekilde promosyon alacak:
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ING Bank
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon verilecek. Ayrıca, otomatik fatura talimatları ve Turuncu Hesap kampanyasıyla toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon kazanmak mümkün.
İş Bankası
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, maaş tutarına göre farklı promosyonlar sunuyor:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
QNB Finansbank
Emekli maaşını Finansbank’a taşıyan emeklilere, 15.000 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra, QNB Emekli kredi kartıyla 1.200 TL yıllık indirim imkanı sunuluyor.
Vakıfbank
Vakıfbank, maaşını bankadan alan emeklilere 3 yıl taahhütle peşin promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre değişen promosyon miktarları:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Üç yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler bu promosyondan yararlanabiliyor.
Denizbank
DenizBank, yeni hesap açan ve maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ayrıca, MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı sahibi olanlar ekstra promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.