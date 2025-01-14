Bankalar Vites Arttırdı: Emekli Promosyonları Değişti! İşte En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka

İŞTE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Akbank

1 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında, emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon verilecek.

Ayrıca, Akbank’ın vadesiz hesabı veya Axess/Wings kredi kartlarıyla 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenler, toplamda 17.500 TL ödül kazanabilecek.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, bankanın mobil ve internet şubesini kullanarak yapılan EFT ve havaleler ücretsiz olacak.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar, 36 ay boyunca maaşlarını bu bankadan almayı taahhüt ettiklerinde toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabilecekler. Ayrıca, belirli fatura ödeme talimatları ile ek promosyon fırsatları da sunuluyor.