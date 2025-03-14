Emekli Banka Promosyonlarında Rekabet Kızıştı: Promosyon Alacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İçin Yeni Gelişme
Emekli maaşlarına yapılan zam ve bayram ikramiyelerindeki artışın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayında güncellenmesi beklenen promosyonlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bankaların sunduğu teşvikler artarken, emeklilere sunulan en yüksek promosyon miktarları da yükselişe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Şimdi ise mart ayı itibarıyla banka promosyonlarının güncellenmesi bekleniyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni sözleşmeler imzalayacağı ve taban promosyon rakamlarının yükseleceği ifade ediliyor.
BANKALAR ARASINDA KESKİN REKABET
Bankalar arasındaki rekabet giderek artarken, bazı özel bankalar 24 ila 25 bin liraya kadar promosyon sunmaya başladı. Mevcut durumda, emeklilere sunulan promosyon miktarlarının 8 bin ila 12 bin lira arasında değiştiği belirtiliyor. Ancak bu rakamların, maaş artışları ve ikramiyelerle birlikte daha da yükselebileceği öngörülüyor.
Özellikle kamu bankaları maaş ödemelerinde öne çıkarken, özel bankalar da cazip promosyon teklifleriyle pastadan pay almaya çalışıyor. Haziran ayında yeniden 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılması beklenirken, temmuz ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TEKLİFLERİ
TEB: Emekli maaşını taşıyanlara 21 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor.
ING: Ek koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, faturalar ve ek kampanyalarla 20 bin TL’ye varan ödeme yapıyor.
Akbank: 15 bin TL’ye kadar promosyon, fatura talimatı ile 2.500 TL chip-para avantajı sunuyor.
Garanti BBVA: Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon veriyor.
İş Bankası: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon teklifleri bulunuyor.
DenizBank: 20 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
QNB Finansbank: 15 bin TL nakit promosyon, kredi kartı indirimi ile toplamda 16.200 TL’ye kadar fırsat sunuyor.
Yapı Kredi: 20 bin TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.
VakıfBank: 12 bin TL promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme yapıyor.
Halkbank: 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.
Ziraat Bankası: 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Bankaların sunduğu promosyon miktarları ve kampanya koşulları değişiklik gösterebiliyor. Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeden önce en avantajlı teklifleri değerlendirebilirler.