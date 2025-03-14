Emekli Banka Promosyonlarında Rekabet Kızıştı: Promosyon Alacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İçin Yeni Gelişme

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TEKLİFLERİ

TEB: Emekli maaşını taşıyanlara 21 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING: Ek koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, faturalar ve ek kampanyalarla 20 bin TL’ye varan ödeme yapıyor.

Akbank: 15 bin TL’ye kadar promosyon, fatura talimatı ile 2.500 TL chip-para avantajı sunuyor.

Garanti BBVA: Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon veriyor.