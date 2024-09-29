Emekli Aylığı ve Asgari Ücret İçin Hükümetin Aklındaki Rakam Ortaya Çıktı

Ocak 2025 zamları için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %14-15 aralığında bir artış beklerken, memurlar için %10 civarında bir zam öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yapılan bu beklentiler, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zamlar, doğrudan 6 aylık enflasyona göre hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.