Emekli Aylığı ve Asgari Ücret İçin Hükümetin Aklındaki Rakam Ortaya Çıktı
Ocak 2025'te açıklanacak maaş zamları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve SSK ile BAĞ-KUR emeklileri için %15’e varan bir zam bekleniyor. Memur maaşlarında ise %10'luk bir artış öngörülüyor. Bu zam oranları, özellikle 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi - AA
Ocak 2025 zamları için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %14-15 aralığında bir artış beklerken, memurlar için %10 civarında bir zam öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yapılan bu beklentiler, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zamlar, doğrudan 6 aylık enflasyona göre hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.
TÜRKİYE'NİN ENFLASYON TAHMİNLERİ
2025 zammı için net oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri ile netleşecek. Bu veriler 3 Ocak 2025'te duyurulacak. Eylül ayı enflasyon beklentileri de bu süreçte önemli bir gösterge olacak. AA Finans'ın yaptığı anket sonuçlarına göre, Eylül ayı enflasyon oranının %1.50 ile %2.50 arasında değişmesi bekleniyor ve bu veri 3 Ekim'de TÜİK tarafından açıklanacak.
Finans analizlerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranı %7.99 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zamlarını doğrudan alacak, ancak memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı henüz oluşmayacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Temmuz 2024'te yapılan zamla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükselmişti. SGK uzmanlarına göre Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı 15.000 TL seviyesine çıkabilir. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak %14-15’lik zam, bu oranı daha da artırabilir.
Ocak 2025'te yapılacak zamlar enflasyon oranlarına dayalı olacak ve milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.