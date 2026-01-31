Emekli Ailelere Nefes Aldıracak Adım... Meclis'e Kritik Teklif

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde, geliri asgari ücretin altında kalan emeklilerin çocuklarına eğitim desteği verilmesi öngörülüyor

Meclis’e, geliri asgari ücretin altında kalan emeklilerin çocuklarına eğitim desteği verilmesini öngören bir kanun teklifi sunuldu. Teklife göre, eğitim desteğinin miktarı memur aylık katsayısına endekslenecek ve öğrencinin eğitim seviyesine göre kademeli olarak belirlenecek. Aynı hanede birden fazla çocuğun eğitim görmesi halindeyse destek ödemeleri farklı oranlarda uygulanacak. Buna göre, farklı eğitim düzeylerinde okuyan her çocuk için tam ödeme yapılırken, aynı eğitim seviyesindeki ikinci çocuk için desteğin yüzde 80’i, üçüncü çocuk için yüzde 60’ı, diğer çocuklar için ise yüzde 50’si ödenecek.

AĞIR YÜK SIRALANDI

Kanun teklifinin gerekçesinde, emekli aylıklarının Türkiye’de temel yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Okul masrafları, kırtasiye, ulaşım, beslenme ve barınma gibi zorunlu harcamaların emekli aileler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu vurgulandı. Gerekçede, sosyal devlet anlayışının gereği olarak bu ailelere destek verilmesi gerektiği ifade edilerek, amaçlarının eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve çocukların eğitim hayatlarının ekonomik nedenlerle kesintiye uğramasını önlemek olduğu kaydedildi.

Kanun teklifini Meclis’e sunan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de düzenlemenin, emekli ailelerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve çocuklarımızın eğitimlerini ekonomik nedenlerle yarım bırakmak zorunda kalmamalarını sağlamak" dedi.

