Elon Musk’tan Sadece 1 Tuşa Bastı: Yatırım Yapan Servetine Servet Kattı!
Dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı ilginç değişikliklerle yine gündeme geldi.
Kaynak: BBC
Elon Musk, kullanıcı adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi ve profil fotoğrafı olarak "Kurbağa Pepe" görselini seçti. Musk’ın bu hareketi, hem sosyal medyada hem de kripto para piyasasında dikkat çekici gelişmelere yol açtı.
KRİPTO PARADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
BBC’nin haberine göre, Musk’ın bu değişikliğinin herhangi bir açıklama içermemesi spekülasyonları artırdı. Özellikle "Kurbağa Pepe" görselinin aşırı sağcı gruplar arasında sıkça kullanılan bir figür olduğuna dikkat çekilirken, Musk’ın bu adımı kripto para dünyasında da yankı buldu.
Aynı isimle anılan bir dijital kripto para birimi olan "Pepe Coin"in değeri, Musk’ın profil değişikliği sonrası hızla yükseldi. Ancak Musk’ın doğrudan bu kripto para birimiyle bir ilişkisi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
ANİDEN ARTIŞA GEÇTİ
Musk’ın seçtiği "Kekius Maximus" kullanıcı adı, Latince bir ifade gibi görünse de ilginç göndermeler içeriyor. "Kekius", internet dilinde "yüksek sesle gülme" anlamındaki "kek" teriminin Latinceleştirilmiş bir hali olarak yorumlanıyor. Ayrıca, "Kek" isminin Antik Mısır’da karanlık tanrısı olan ve kurbağa başıyla tasvir edilen bir figüre işaret ettiği de biliniyor. "Maximus" adı ise pek çok kişiye Russell Crowe’un ünlü "Gladyatör" filmindeki Maximus Decimus Meridius karakterini hatırlatıyor.
Musk’ın profil fotoğrafı olarak seçtiği "Kurbağa Pepe" görseli, Roma askeri kıyafeti içinde bir oyun konsoluyla tasvir edilmiş. Bu figür, hem internet kültürünün bir parçası olarak biliniyor hem de kripto dünyasında "memecoin" olarak adlandırılan dijital varlıklarla ilişkilendiriliyor. Musk’ın bu tercihi, özellikle "Pepe Coin"in değerinde ani bir artışa neden oldu.