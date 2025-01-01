Elon Musk’tan Sadece 1 Tuşa Bastı: Yatırım Yapan Servetine Servet Kattı!

KRİPTO PARADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

BBC’nin haberine göre, Musk’ın bu değişikliğinin herhangi bir açıklama içermemesi spekülasyonları artırdı. Özellikle "Kurbağa Pepe" görselinin aşırı sağcı gruplar arasında sıkça kullanılan bir figür olduğuna dikkat çekilirken, Musk’ın bu adımı kripto para dünyasında da yankı buldu.

Aynı isimle anılan bir dijital kripto para birimi olan "Pepe Coin"in değeri, Musk’ın profil değişikliği sonrası hızla yükseldi. Ancak Musk’ın doğrudan bu kripto para birimiyle bir ilişkisi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.