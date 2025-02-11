Elon Musk'tan Dev Hamle! 97 Milyar Doları Gözden Çıkardı
ABD’li milyarder Elon Musk’ın, yapay zeka şirketi OpenAI’yi satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Wall Street Journal’ın, Musk’ın avukatı Marc Toberoff’a dayandırdığı haberine göre, Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubu, OpenAI yönetim kuruluna 97,4 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sundu.
Musk’ın OpenAI’ın “Bir zamanlar açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden” bir yapıya geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söylediği belirtildi.
MUSK'A CEVAP GELDİ
OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise, iddialara X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Altman, “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” diyerek, Musk’ın teklifine karşı esprili bir yanıt verdi.