Elon Musk'tan Dev Hamle! 97 Milyar Doları Gözden Çıkardı

MUSK'A CEVAP GELDİ

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise, iddialara X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Altman, “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” diyerek, Musk’ın teklifine karşı esprili bir yanıt verdi.