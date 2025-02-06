Elon Musk'ı Yıkan Gelişme! Tesla'da Sert Düşüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen mallara yönelik yeni gümrük vergileri getirme planı, Tesla hisselerindeki düşüşte belirleyici oldu. Özellikle şirketin Çin’de üretilen araçları bu vergilerden etkilenebilir.

Ayrıca, Avrupa’daki Tesla araç kayıtlarında yaşanan düşüş de hisselerin değer kaybetmesine neden oldu. Fransa, İsveç ve Norveç gibi önemli pazarlarda Tesla’nın satışları geriledi.