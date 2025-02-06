Elon Musk'ı Yıkan Gelişme! Tesla'da Sert Düşüş
Tesla hisseleri, ABD’nin yeni gümrük vergileri planı ve Avrupa’daki araç kayıtlarındaki azalma nedeniyle sert değer kaybetti. Şirketin hisseleri, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 düşerek 383,68 dolardan kapandı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen mallara yönelik yeni gümrük vergileri getirme planı, Tesla hisselerindeki düşüşte belirleyici oldu. Özellikle şirketin Çin’de üretilen araçları bu vergilerden etkilenebilir.
Ayrıca, Avrupa’daki Tesla araç kayıtlarında yaşanan düşüş de hisselerin değer kaybetmesine neden oldu. Fransa, İsveç ve Norveç gibi önemli pazarlarda Tesla’nın satışları geriledi.
BORSA GENELİNDE TESLA BÜYÜK KAYIP YAŞADI
Piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, Tesla hisseleri, teknoloji devleri arasında en fazla değer kaybedenlerden biri oldu. Apple hisseleri yüzde 3’ten fazla düşerken, Tesla’nın kaybı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.
Tesla'nın ABD, Berlin ve Şangay'daki üretim tesisleri, diğer elektrikli araç üreticilerine kıyasla avantaj sağlasa da, Çin’den ithal edilen modeller üzerindeki ek vergiler şirketin maliyetlerini artırabilir.
TESLA’NIN KARLILIĞI RİSK ALTINDA
Tesla’nın Mali İşler Müdürü Vaibhav Taneja, geçtiğimiz hafta yapılan finansal toplantıda, yeni gümrük tarifelerinin şirketin kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Tesla’nın tedarik zincirinin küresel ölçekte olduğu ve bazı parçalar için dışa bağımlılığın sürdüğü ifade edildi.
AVRUPA’DA KAYITLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Tesla’nın Avrupa’daki satış performansı da düşüş sinyalleri veriyor. Özellikle Fransa, Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olmasına rağmen, Ocak ayında Tesla araç kayıtları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 oranında azaldı.
Tesla’nın hisse değerlerindeki dalgalanmanın, küresel ticaret politikalarına ve Avrupa pazarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde de devam edebileceği öngörülüyor.