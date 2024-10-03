Elon Musk Yasa Boğuldu
Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla, 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu çeyrekte 462,890 araç teslim etti ve 469,796 araç üretti. Ancak, yatırımcıların daha yüksek bir performans beklemesi, Tesla hisselerinin %5 değer kaybetmesine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla, geçtiğimiz çeyrekteki teslimat ve üretim rakamlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış sergilediğini duyurdu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 435,059 araç teslim eden Tesla, bu yılki rakamlarıyla beklentileri aşmayı başardı. Ancak, analistler Tesla’nın teslimat rakamlarının 461,000 civarında ve üretimin ise 450,000'in altında olmasını öngörüyordu. Wedbush analistleri, açıklanan verilerin "doğru yönde bir adım" olduğunu ancak yatırımcıların daha yüksek beklentiler içinde olduklarını belirtti.
Tesla'nın yılın ilk iki çeyreğinde yaşadığı teslimat düşüşü, hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı. Ancak son birkaç aydır hisse senetlerinde bir toparlanma gözlemleniyor. Deutsche Bank ve Wedbush analistleri, yatırımcıların teslimat verilerinden ziyade önümüzdeki hafta planlanan "robotaksi" tanıtımına odaklanacaklarını öngörüyor. Bu yeni gelişme, Tesla'nın geleceği hakkında büyük beklentiler oluşturuyor.
Tesla, üçüncü çeyrek sonuçlarını 23 Ekim'de borsa kapanışından sonra açıklayacağını bildirdi. Bu tarih, yatırımcılar ve analistler için kritik bir gün olacak. Şirketin hisseleri, yapılan açıklamanın ardından %5 değer kaybederek 244.86 dolara geriledi.
Yatırımcılar, Tesla'nın üçüncü çeyrek sonuçlarını ve yeni robotaksi modeline dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Elektrikli araç sektöründeki rekabetin arttığı bu dönemde, Tesla'nın yeni projeleri, şirketin piyasa değerini etkileyebilir ve yatırımcı stratejilerini şekillendirebilir.