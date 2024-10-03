Elon Musk Yasa Boğuldu

Tesla, geçtiğimiz çeyrekteki teslimat ve üretim rakamlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış sergilediğini duyurdu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 435,059 araç teslim eden Tesla, bu yılki rakamlarıyla beklentileri aşmayı başardı. Ancak, analistler Tesla’nın teslimat rakamlarının 461,000 civarında ve üretimin ise 450,000'in altında olmasını öngörüyordu. Wedbush analistleri, açıklanan verilerin "doğru yönde bir adım" olduğunu ancak yatırımcıların daha yüksek beklentiler içinde olduklarını belirtti.