Elon Musk Turnayı Gözünden Vurdu: Tesla’ya Büyük İndirim!

1500 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILIYOR

Tesla’nın, faaliyete geçmesinin üçüncü yılında 1500 kişiyi istihdam etmesi beklenen bu fabrikası, şirketin mevcut enerji depolama üretim kapasitesine önemli bir katkı sunacak. Şirketin halihazırda faaliyet gösteren Megapack tesisleri arasında Lathrop (Kaliforniya), Şangay ve Nevada’daki enerji depolama fabrikaları bulunuyor.

YERİNİ AÇIKLAMAMIŞTI

Tesla CEO’su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı bir yatırımcı toplantısında, üçüncü bir Megapack fabrikasının inşa edildiğini açıklamış, ancak lokasyon hakkında bilgi vermemişti. Musk, toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enerji depolama büyük bir mesele ve gelecekte inanılmaz derecede önemli hale gelecek. Sabit batarya depolama kapasitesini artırmak için üretimi olabildiğince hızlı ölçeklendiriyoruz."