Elon Musk Turnayı Gözünden Vurdu: Tesla’ya Büyük İndirim!
Elektrikli araç ve enerji depolama çözümleriyle öne çıkan Tesla, Houston bölgesinde kurulması planlanan yeni Megapack fabrikası için büyük indirimi kaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Waller County yetkilileri, Tesla’nın üçüncü büyük Megapack üretim tesisini kurması için vergi anlaşmasını onayladı. Söz konusu fabrika, Tesla’nın tesislerini iki binada işleteceği Empire West Sanayi Parkı içinde yer alacak. Bu sanayi parkının sahibi olan Real Property Improvements ile yapılan anlaşma kapsamında, Tesla'ya çeşitli vergi avantajları sağlanacak.
1500 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILIYOR
Tesla’nın, faaliyete geçmesinin üçüncü yılında 1500 kişiyi istihdam etmesi beklenen bu fabrikası, şirketin mevcut enerji depolama üretim kapasitesine önemli bir katkı sunacak. Şirketin halihazırda faaliyet gösteren Megapack tesisleri arasında Lathrop (Kaliforniya), Şangay ve Nevada’daki enerji depolama fabrikaları bulunuyor.
YERİNİ AÇIKLAMAMIŞTI
Tesla CEO’su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı bir yatırımcı toplantısında, üçüncü bir Megapack fabrikasının inşa edildiğini açıklamış, ancak lokasyon hakkında bilgi vermemişti. Musk, toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Enerji depolama büyük bir mesele ve gelecekte inanılmaz derecede önemli hale gelecek. Sabit batarya depolama kapasitesini artırmak için üretimi olabildiğince hızlı ölçeklendiriyoruz."
2024’TE KAPASİTEYİ İKİYE KATLADI
Tesla, 2024 yılında 31,4 gigawatt saatlik rekor bir enerji depolaması gerçekleştirdi. Bu rakam, şirketin bir önceki yıl elde ettiği değerin iki katından fazla. Tesla, enerji depolama alanında şebeke ölçekli Megapack ve bireysel kullanım için Powerwall olmak üzere iki farklı ürün sunuyor.
YENİ TESİSİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Tesla temsilcisi Shiv Mysore, ilçe yetkilileriyle yapılan toplantıda, Houston'da kurulacak tesisin Lathrop'taki yılda 10.000 Megapack üretebilen fabrikanın bir kopyası olacağını belirtti.
Vergi teşvikleri kapsamında Tesla, ilk etapta mevcut tesisinde 44 milyon dolarlık iyileştirme yapacak. Ayrıca, Empire West Sanayi Parkı'nda 600 bin metrekarelik, 31 milyon dolarlık ek bir dağıtım tesisi inşa edilecek. Tesla’nın bu ikinci binaya 2 milyon dolarlık dağıtım ekipmanı ve bina iyileştirmesi yatırımı yapması bekleniyor.