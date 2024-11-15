Elmastan Çok Daha Değerli, Sadece Türkiye'nin Bu İlinde Çıkıyor: Taş Sanıp Atan Hayatının Hatasını Yapar

SADECE MUĞLA'DA ÇIKIYOR

Muğla'nın yer altı zenginliklerinden biri olan diaspor taşı, rengini ışığa göre değiştirme özelliği ile adeta büyülüyor. Gün ışığında yeşil renge bürünen taş, gece ışığında ise pembe tonlarına dönüşüyor. Bu ilginç özellik, taşın nadirliğini ve değerini daha da artırıyor.

Diaspor taşının renk değişimi, ortamın ışığına ve bazen etraftaki kıyafetlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yeşil ve pembe renkleri, taşın en belirgin renk tonları olmakla birlikte, diğer renk geçişleri de görülebiliyor.