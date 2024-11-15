Elmastan Çok Daha Değerli, Sadece Türkiye'nin Bu İlinde Çıkıyor: Taş Sanıp Atan Hayatının Hatasını Yapar
Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olarak bilinen ve eşsiz renk değiştirme yeteneğiyle öne çıkan bu nadir taş, yalnızca Türkiye'de bulunuyor. Mücevherciler, bu değerli taşı elde edebilmek için adeta yarışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en değerli taşlarından biri olarak kabul edilen ve benzersiz renk değiştirme özelliğiyle dikkat çeken diaspor taşı, sadece Türkiye’nin Muğla ilinde çıkarılmakta. Elmastan bin kat daha değerli olan bu nadir taş, mücevherat dünyasında büyük ilgi görüyor.
SADECE MUĞLA'DA ÇIKIYOR
Muğla'nın yer altı zenginliklerinden biri olan diaspor taşı, rengini ışığa göre değiştirme özelliği ile adeta büyülüyor. Gün ışığında yeşil renge bürünen taş, gece ışığında ise pembe tonlarına dönüşüyor. Bu ilginç özellik, taşın nadirliğini ve değerini daha da artırıyor.
Diaspor taşının renk değişimi, ortamın ışığına ve bazen etraftaki kıyafetlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yeşil ve pembe renkleri, taşın en belirgin renk tonları olmakla birlikte, diğer renk geçişleri de görülebiliyor.
MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE YÜKSELEN DEĞER
Elmastan çok daha değerli olarak kabul edilen diaspor taşı, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük ilgiyle takip ediliyor. Hem yerel hem de uluslararası mücevherat sektörü, bu nadir taş için adeta yarışıyor.
Yatırımcılar ve koleksiyoncular, diaspor taşını değerli bir seçenek olarak değerlendirmeye başlarken, taşın bulunduğu bölge olan Muğla, Türkiye'nin yer altı kaynaklarını dünya pazarında daha da değerli hale getirmekte.
Görsel ve kimyasal özellikleriyle eşsiz bir taş olan diaspor, mücevher dünyasında gelecekteki trendlerden biri olmaya aday.