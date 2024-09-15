Elma Ağaçlarının Üzerine Kuruluyor Elektrik Faturasını Sıfıra İndiriyor: Büyük Tasarruf Sağlıyor
Alman çiftçiler, hem enerji verimliliği hem de tarımda yer tasarrufu sağlayan yenilikçi bir projeye imza attı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Elma ağaçlarının üzerine kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik üretimi yapılırken, aynı zamanda araziden maksimum verim alınıyor. Bu sistem, çiftçilere gölgede çalışma imkânı sunarak zorlu tarım işlerinde konfor sağlıyor. Türkiye’nin tarım potansiyeline kıyasla basit ama etkili olan bu yöntem, Türk çiftçilerin de ilgisini çekmeye başladı.
GÜNEŞ PANELLERİ MEYVE BAHÇELERİYLE BİRLEŞİYOR
Almanya’nın Gelsdorf kentinde uygulanan bu sistem, organik çiftlik sahibi Christian Nachtwey’in basit bir fikrinden doğdu. Hem elma üretimini sürdürülebilir kılmak hem de aynı arazide güneşten enerji elde etmek amacıyla tasarlanan bu sistem, Avrupa ve Kuzey Amerika’da hızla popülerleşiyor. Türk çiftçiler de bu yöntemi inceleyerek, topraktan maksimum verim alırken ek gelir elde etme fırsatını araştırıyor.
ENERJİ TASARRUFUNDA YENİ HAMLE
Bu sistem, tarımsal sulamada enerji maliyetlerini büyük ölçüde düşürerek çiftçilerin faturasız üretime geçmesine yardımcı oluyor. Güneş enerjisi sayesinde enerji maliyetlerini sıfıra indirme fırsatı sunan bu yöntem, üretim süreçlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor. Enerji maliyetlerini minimuma indirerek tarımın en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji ihtiyacı bedavaya karşılanabilir.
BEDAVA ENERJİNİN AVANTAJI BÜYÜK
Güneş enerjisi kullanarak tarımsal sulama yapmanın avantajları saymakla bitmiyor. Akaryakıt maliyeti, jeneratör arızaları ve taşıma zorlukları gibi sorunları ortadan kaldıran güneş panelleri, kesintisiz ve masrafsız bir sulama sistemi sunuyor. Bu sayede hem ürün verimliliği artıyor hem de çiftçilerin kâr marjı yükseliyor.