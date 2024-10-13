Elini Çabuk Tutmayan Yandı: Bunu Yapmayanların Faturası Büyük Artacak
Sonbaharın gelmesiyle birlikte birçok şehirde hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve İstanbul da bu değişimi yaşayan şehirlerden biri. Kış hazırlıkları sürerken uzmanlar, kombi bakımının önemine vurgu yapıyor. Bakımı yapılmayan kombiler, yüksek faturalarla geri dönebiliyor.
Kaynak: ATV
Kış aylarına yaklaşırken henüz kombi bakımını yaptırmayanların, bir an önce harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü düzenli bakımı yapılmayan kombiler ve temizlenmeyen petekler, yeterli ısı veremediği gibi faturaların da yükselmesine neden oluyor.
YAKIT TASARRUFUNDA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR
ATV Haber'e konuşan kombi ustası Kadir Bedel, “Bakımı yapılan kombiler daha verimli çalışır, bu da yakıt tasarrufu sağlar” dedi. Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kışa hazır olup olmadığına dair kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.
Bedel, dışarıdan bakıldığında kombilerin sağlam görünebileceğini, ancak iç mekanizmasında kir ve tortu birikebileceğini ifade etti. Eğer her yıl düzenli kombi bakımı yapılmazsa, bu durum tüketicilere yüksek maliyetler olarak geri dönebiliyor.
PETEK BAKIMI FATURAYI DÜŞÜRÜR
Kadir Bedel, “Bakım yapılmazsa, kombinin parçaları arızalanabilir ve hatta kombi değişimi gerekebilir. Peteklerde biriken çamurlu su, kombinin verimini düşürür ve filtrelerin tıkanmasına yol açar. Bu da kombinin daha fazla enerji harcamasına neden olur. Ancak bakım yapıldığında ısı verimi artar ve kombi daha az çalışarak peteklere ısıyı daha iyi iletir. Böylece evdeki ısının daha eşit dağılması sağlanır ve faturalar düşer” şeklinde açıklamada bulundu.
BUNLARI YAPMAYAN YÜKSEK FATURAYA HAZIR OLSUN
Bedel, kombi bakımının yanı sıra peteklerin de düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Peteklerin içinde zamanla biriken tortu ve çamur temizlenmediği sürece, petekler yeterince ısınmaz ve yüksek faturalar gelir. Ayrıca, kombi bu ısıyı eve iletmekte zorlanır ve verimi düşer” dedi.
Uzmanlar, kombi ve petek bakımının kış öncesinde mutlaka yapılması gerektiğini hatırlatarak, bu basit adımların yüksek faturaların önüne geçmek için etkili bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.