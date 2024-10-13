Elini Çabuk Tutmayan Yandı: Bunu Yapmayanların Faturası Büyük Artacak

YAKIT TASARRUFUNDA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

ATV Haber'e konuşan kombi ustası Kadir Bedel, “Bakımı yapılan kombiler daha verimli çalışır, bu da yakıt tasarrufu sağlar” dedi. Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kışa hazır olup olmadığına dair kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.

Bedel, dışarıdan bakıldığında kombilerin sağlam görünebileceğini, ancak iç mekanizmasında kir ve tortu birikebileceğini ifade etti. Eğer her yıl düzenli kombi bakımı yapılmazsa, bu durum tüketicilere yüksek maliyetler olarak geri dönebiliyor.