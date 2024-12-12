Elinde Olanlar Havalara Uçacak: Kuyumcular Yana Döne Bu Altını Arıyor!

Kuyumcular, artan taleple birlikte özellikle "beşi bir yerde" gibi geleneksel altın türlerini bulmak için yoğun bir arayış içine girdi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyondaki yükseliş ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarının hızla artmasına yol açtı. Kapalıçarşı’da beşi bir yerde altının fiyatı 99 bin 723 TL’ye kadar yükselirken, kuyumcular bu altını 97 bin 825 TL’den alıyor.