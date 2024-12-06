Elinde Dolar Olanlar Dikkat! Bankalar Alarm Verdi: O Tarihten Önce Basılanlar Alınmıyor

Bankalar, Türkiye’de dolaşıma sokulduğu iddia edilen sahte 50 ve 100 dolar banknotları için farklı tedbirler uygulamaya başladı.

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ediyor.

Para sayma makineleri ile ATM’lerin bu banknotları tespit edememesi nedeniyle 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durduruldu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

'BANKADAN ALINAN DOLARIN SAHTE OLMA İHTİMALİ YOK'

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtti .

Kaynak: AA