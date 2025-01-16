Elinde Bu Plakadan Olan Yaşadı! Tek Harfi 500 Bin Lira Ediyor

2 MİLYONA İŞ KURACAKLAR

K plakası alacaklar için şartlardan biri de katılımcıların, plakaları alırken 10 yaşından küçük ve kullanışlı bir kamyonet temin etmeleri gerekiyor. Kamyonet fiyatları, modeline göre 1 milyon TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Bu nedenle, kamyonet ve plakayı birlikte almak isteyenler, ortalama 2 milyon TL gibi bir yatırımla işe başlayabilecek.

Uşak'ta, şu an 115 şehiriçi nakliye işini yürüten kamyoncu bulunuyor. Kamyoncular, S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteriyor.