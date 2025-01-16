Elinde Bu Plakadan Olan Yaşadı! Tek Harfi 500 Bin Lira Ediyor
Uşak Belediyesi, 15 şehiriçi yük taşımacılığı kamyonunun plakasını satışa çıkarıyor. Bu plakaların tek harfi 500 bin lira değerinde. İşte detaylar…
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne çalışacak 15 adet şehiriçi yük taşımacılığı yapan kamyon plakası, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak ihale ile satışa sunulacak.
TEK HARFİ 500 BİN LİRA
Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede, her biri için 500 bin TL değer biçilen bu plakalar, saat 14:00 ile 17:00 arasında tek tek açık artırmaya çıkarılacak.
DETAYLAR BELLİ OLDU
İhaleye katılacak kişiler, yüzde 3 geçici teminat bedeli yatırarak 15 bin TL'lik bir ödeme yapacaklar. K plakalarını almak isteyenlerin, ayrıca gerekli evrakları belediyeye sunmaları gerekiyor.
2 MİLYONA İŞ KURACAKLAR
K plakası alacaklar için şartlardan biri de katılımcıların, plakaları alırken 10 yaşından küçük ve kullanışlı bir kamyonet temin etmeleri gerekiyor. Kamyonet fiyatları, modeline göre 1 milyon TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Bu nedenle, kamyonet ve plakayı birlikte almak isteyenler, ortalama 2 milyon TL gibi bir yatırımla işe başlayabilecek.
Uşak'ta, şu an 115 şehiriçi nakliye işini yürüten kamyoncu bulunuyor. Kamyoncular, S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteriyor.