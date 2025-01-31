Elinde Bu Eski Paradan Olanlar Yaşadı! Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Oldu! 1 Tanesi Bile Çok Kazandıracak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt paralarından biri olan 1 liralık banknot, koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor. Değer kazanan banknot, açık artırmalarda binlerce liraya alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet dönemi Türk Lirası’nın en düşük değerli kağıt parası olarak bilinen 1 liralık banknot, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın logosu ve geleneksel Türk motiflerini barındırıyordu.
1989 yılında madeni paraların kullanıma girmesiyle tedavülden kaldırılan banknot, zamanla nadir bulunur hale geldi.
FİYATI BİNLERCE LİRAYA ULAŞTI
Günümüzde koleksiyoncuların gözdesi haline gelen eski 1 liralık banknot, nadirliği nedeniyle çevrimiçi satış platformlarında 3.000 ila 5.000 lira arasında alıcı bulabiliyor.
Uzmanlar, orijinal ve iyi durumdaki banknotların zamanla daha da değerlenebileceğini belirtiyor.
Eğer bu nadir banknotlardan birine sahipseniz, koleksiyon dünyasında oldukça şanslı sayılıyorsunuz.