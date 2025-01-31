Elinde Bu Eski Paradan Olanlar Yaşadı! Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Oldu! 1 Tanesi Bile Çok Kazandıracak

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt paralarından biri olan 1 liralık banknot, koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor. Değer kazanan banknot, açık artırmalarda binlerce liraya alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Elinde Bu Eski Paradan Olanlar Yaşadı! Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Oldu! 1 Tanesi Bile Çok Kazandıracak - Resim: 1

Cumhuriyet dönemi Türk Lirası’nın en düşük değerli kağıt parası olarak bilinen 1 liralık banknot, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın logosu ve geleneksel Türk motiflerini barındırıyordu.

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Elinde Bu Eski Paradan Olanlar Yaşadı! Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Oldu! 1 Tanesi Bile Çok Kazandıracak - Resim: 2

1989 yılında madeni paraların kullanıma girmesiyle tedavülden kaldırılan banknot, zamanla nadir bulunur hale geldi.

FİYATI BİNLERCE LİRAYA ULAŞTI

Günümüzde koleksiyoncuların gözdesi haline gelen eski 1 liralık banknot, nadirliği nedeniyle çevrimiçi satış platformlarında 3.000 ila 5.000 lira arasında alıcı bulabiliyor.

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Elinde Bu Eski Paradan Olanlar Yaşadı! Koleksiyoncuların Yeni Gözdesi Oldu! 1 Tanesi Bile Çok Kazandıracak - Resim: 3

Uzmanlar, orijinal ve iyi durumdaki banknotların zamanla daha da değerlenebileceğini belirtiyor.

Eğer bu nadir banknotlardan birine sahipseniz, koleksiyon dünyasında oldukça şanslı sayılıyorsunuz.

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