Elinde Bu Altından Olan Yaşadı, Kuyumcularda Kapış Kapış Satılıyor: Çeyrek, Yarım ve Tam Altını Geçti

YENİ GÖZDE KÜLÇE ALTIN

Son dönemde, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği altın türü külçe altın oldu. Kuyumcuların açıkladığına göre, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar değerli ve büyük varlıklara yönelmeyi tercih ediyor. Çeyrek ve gram altın gibi küçük ölçekli ürünler genellikle günlük harcamalar ve takı amaçlı kullanılırken, yatırımcılar artık uzun vadeli birikim için daha büyük ve değerli külçe altını tercih ediyor.