Elinde Bu Altından Olan Yaşadı, Kuyumcularda Kapış Kapış Satılıyor: Çeyrek, Yarım ve Tam Altını Geçti
Geleneksel olarak güvenli yatırım aracı denilince ilk akla gelen altın, yatırımcıların tercihlerinde önemli değişiklikler yaşıyor. Uzun yıllardır gram ve çeyrek altın, en çok tercih edilen türler arasında yer alırken, son dönemde bu eğilim farklı bir yöne kaydı. Kuyumcular, son dönemde en çok talep gören altın türlerini açıkladı. İşte kuyumcularda yatırımcıların ilgiyle satın aldığı altın türleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yüzyıllardır hem ekonomik istikrarın simgesi hem de yatırımcının güvencesi olarak kabul ediliyor. Ancak, son dönemlerde yapılan açıklamalara göre yatırımcılar, artık popülerliğini koruyan çeyrek ve gram altın yerine farklı seçeneklere yöneliyor. Peki, kuyumcuların ifadesine göre, hangi altın türü daha çok ilgi görüyor?
Her dönemde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkan altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak son yıllarda yatırım tercihleri değişime uğradı. Geleneksel olarak çeyrek ve gram altına yönelen yatırımcılar, şimdi daha farklı altın türlerine yöneliyor. Kuyumculardan alınan bilgilere göre, yatırım için en çok tercih edilen altın türleri değişti.
YENİ GÖZDE KÜLÇE ALTIN
Son dönemde, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği altın türü külçe altın oldu. Kuyumcuların açıkladığına göre, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar değerli ve büyük varlıklara yönelmeyi tercih ediyor. Çeyrek ve gram altın gibi küçük ölçekli ürünler genellikle günlük harcamalar ve takı amaçlı kullanılırken, yatırımcılar artık uzun vadeli birikim için daha büyük ve değerli külçe altını tercih ediyor.
Yatırımcıların büyük gramajlardaki külçe altınları seçmesinin nedeni, saklama ve taşıma kolaylığının yanı sıra uluslararası piyasalardaki değer artışıyla bağlantılı olarak daha avantajlı bir yatırım aracı olması. Özellikle, külçe altının saf haliyle işlem görmesi, daha düşük işçilik maliyeti sunuyor.
BİLEZİK HEM TAKI HEM YATIRIM ARACI
Bilezikler, Türkiye’de uzun yıllardır düğün ve özel günlerde takı olarak kullanılmakla birlikte, son yıllarda yatırım amaçlı da tercih edilen önemli bir altın türü haline geldi. Kuyumcular, bileziğin değerinin sırf gramajıyla değil, aynı zamanda yatırımcılar arasındaki talep nedeniyle arttığını belirtiyor. Yatırımcılar, büyük organizasyonlar dışında da bilezikleri uzun vadeli birikim için tercih ediyor.
NEDEN KÜLÇE ALTIN VE BİLEZİK?
Külçe altın ve bileziklerin kolay saklanabilir olmaları ve zaman içerisinde değer kazanmaları, yatırımcılar için büyük avantaj sağlıyor. Kuyumcular, bu altın türlerinin alım satımında da kolaylık sunduğuna ve uzun vadede yatırımcıların kazancını desteklediğine dikkat çekiyor.