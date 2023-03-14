Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş fiyatların önünü açacak gelişmeyi açıkladı

Memiş, "Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü