Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş fiyatların önünü açacak gelişmeyi açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yaşanacak gelişmeleri yorumladı. Memiş, altın fiyatlarının önünü açacak gelişmeyi de açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Haber Global’den Gizem Bilen’e konuşan Memiş, altın fiyatlarının önünü açacak gelişmeyi açıkladı.
Altın piyasasını değerlendiren Memiş, "Özellikle bugün saat 15.30'da Amerika tarafından enflasyon verisini de takip edeceğiz. Bu da altın fiyatları üzerinde bir etkisi olacak. Çünkü 22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var." dedi.
Memiş, "Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü