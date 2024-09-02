Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı

Svyaznoy ağının binden fazla Rus şehrinde 2 bin 600’den fazla mağazası olduğu belirtildi. Şirketin yüzde 69,25 hissesinin Cyprus DTsretail Ltd’ye, yüzde 24,8 hissesinin ise Dutch Euroset Holding N.V.’ye ait olduğu biliniyor.

2022’de alacaklıları tarafından toplam 14 milyar ruble dava açılan Svyaznoy’un sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği bildirilmişti. (Kaynak:YeniAkit)