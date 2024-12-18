Elektrikte Devrim Gibi Dönem! Bütün Sistem Kökten Değişecek: O İllerde Resmen Başlıyor
Türkiye enerji sektöründe devrim gibi bir yenilik başlıyor. İlk olarak Aydın, Muğla ve Denizli’de başlayacak olan yeni sistem, sonrasında 81 ilde faaliyete geçecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, enerji sektöründe teknolojik bir dönüşüme imza atıyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı sorunlarını çözmek için geliştirilen uydu tabanlı elektrik sayaç okuma sistemi, Plan-S’in Connecta IoT Network teknolojisiyle hayata geçiriliyor. Bu sistem sayesinde elektrik sayaçlarından alınan veriler, yerli uydu üzerinden aktarılacak ve enerji yönetiminde çığır açan yeniliklere öncülük edilecek.
SAYAÇLAR ARTIK UZAYDAN OKUNACAK
Yeni teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) altyapısını kullanarak GSM erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile güvenilir ve kesintisiz veri aktarımını mümkün kılıyor. Böylece enerji kayıplarının önlenmesi, kaçak kullanımların tespiti ve verimlilik analizleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Pilot çalışmalar kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla seçildi.
ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Uydu bağlantılı sistem, elektrik sayaçlarından anlık veri akışı sağlayarak saha operasyonlarının hızını artıracak, maliyetleri düşürecek ve enerji şirketleri için karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunacak. Özellikle GSM altyapısının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde saha çalışmalarında karşılaşılan zorluklar, yeni sistem sayesinde ortadan kalkacak.
2025'TE TAM KAPASİTEYE GEÇECEK
Projenin 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor. Türkiye, bu sistemle elektrik dağıtımında uydu teknolojisini kullanarak önemli bir ilke imza atmış olacak. Uzmanlar, yeni uygulamanın enerji yönetiminde verimliliği artıracağını ve Türkiye’nin teknolojik altyapısını güçlendireceğini belirtiyor.