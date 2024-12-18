Elektrikte Devrim Gibi Dönem! Bütün Sistem Kökten Değişecek: O İllerde Resmen Başlıyor

SAYAÇLAR ARTIK UZAYDAN OKUNACAK

Yeni teknoloji, nesnelerin interneti (IoT) altyapısını kullanarak GSM erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile güvenilir ve kesintisiz veri aktarımını mümkün kılıyor. Böylece enerji kayıplarının önlenmesi, kaçak kullanımların tespiti ve verimlilik analizleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Pilot çalışmalar kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla seçildi.