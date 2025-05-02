Elektrikli Renault 5’in Türkiye Fiyatı Sızdı: Efsane Model 30 Yıl Sonra Yeniden Yolların Tozunu Attıracak

RENAULT 5, CLİO'DAN DAHA KÜÇÜK

Yeni Renault 5, boyutlarıyla Clio’dan daha küçük olmasıyla da dikkat çekiyor. 3.92 metre uzunluğuyla Clio’dan 13 cm kısa olan model, 4 cm daha kısa aks mesafesi sunuyor. Yüksekliği ise Clio’dan 6 cm fazla olarak açıklandı.

TÜRKİYE FİYATI 'KASKO'DAN ÇIKTI

TSB’nin daha önce Chery, MG, Togg, DFSK ve Alpine gibi markaların fiyatlarını resmi duyurulardan önce listelemesiyle biliniyor. Aynı şekilde Renault 5’in fiyatı da resmi sitede yer almadan önce TSB’nin kasko değer listesinde görüntülendi. Bu liste, piyasadan toplanan veriler, ithalatçı ve üretici firmaların fiyatları, fatura örnekleri ve çeşitli belgeler doğrultusunda hazırlanıyor.