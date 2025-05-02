Elektrikli Renault 5’in Türkiye Fiyatı Sızdı: Efsane Model 30 Yıl Sonra Yeniden Yolların Tozunu Attıracak
Renault’un efsanevi modeli 30 yıl aradan sonra elektrikli versiyonuyla geri dönüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin listesine göre Renault 5’in fiyatı ortaya çıktı. Resmi satışların ise 2025’in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Kaynak: Habertürk
Fransız otomobil üreticisi Renault'un 30 yıl sonra tamamen elektrikli olarak yeniden piyasaya sürdüğü efsanevi modeli Renault 5’in Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı Kasko Değer Listesi'nde, aracın ülkemizdeki fiyatı 1 milyon 555 bin 555 TL olarak belirlendi.
TÜRKİYE'YE TEK DONANIM SEÇENEĞİ GELİYOR
Avrupa’da dört farklı versiyonla sunulan Renault 5, Türkiye’de yalnızca "Techno" donanım paketiyle satışa çıkacak. Almanya’da orta seviye olarak konumlanan bu paketin fiyatı ise 32 bin 990 Euro (yaklaşık 1 milyon 448 bin TL). Araç, 52 kWh batarya kapasitesiyle tek şarjla 410 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca 150 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motoruyla dikkat çekiyor.
Elektrikli araçlara uygulanan vergi diliminde yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren Renault 5, bu özelliğiyle Türkiye’de rekabetçi fiyat sunmayı hedefliyor.
RESMİ SATIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Renault 5 E-Tech, 2024 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmış, Renault Türkiye ise bu modelin 2025’in ilk çeyreğinde satışa sunulacağını duyurmuştu. Aracın Türkiye’de başka donanım seviyeleriyle satışa çıkıp çıkmayacağı ise ilerleyen dönemlerde yapılacak lansmanla netlik kazanacak.
RENAULT 5, CLİO'DAN DAHA KÜÇÜK
Yeni Renault 5, boyutlarıyla Clio’dan daha küçük olmasıyla da dikkat çekiyor. 3.92 metre uzunluğuyla Clio’dan 13 cm kısa olan model, 4 cm daha kısa aks mesafesi sunuyor. Yüksekliği ise Clio’dan 6 cm fazla olarak açıklandı.
TÜRKİYE FİYATI 'KASKO'DAN ÇIKTI
TSB’nin daha önce Chery, MG, Togg, DFSK ve Alpine gibi markaların fiyatlarını resmi duyurulardan önce listelemesiyle biliniyor. Aynı şekilde Renault 5’in fiyatı da resmi sitede yer almadan önce TSB’nin kasko değer listesinde görüntülendi. Bu liste, piyasadan toplanan veriler, ithalatçı ve üretici firmaların fiyatları, fatura örnekleri ve çeşitli belgeler doğrultusunda hazırlanıyor.