Elektrikli Otomobilde Deprem! Üretim 3. Kez Durdu: Taşlar Yerinden Oynadı
Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan sıkıntılar, dev firmayı da çıkmaza soktu. Favori modelde üretim üçüncü kez durduruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar ve Çinli markaların hızlı yükselişi, Fiat'ı önemli kararlar almaya zorladı. Elektrikli araçlara olan talebin beklenen seviyelere ulaşmaması ve küresel pazardaki rekabetin artması nedeniyle, Fiat’ın elektrikli modeli Fiat 500e’nin üretimi üçüncü kez durduruluyor.
ÜRETİMİ RESMEN DURDURULACAK
Avrupa elektrikli araç pazarındaki düşük talep, Fiat’ın Torino’daki tarihi Mirafiori fabrikasında üretilen 500e modelinin üretimini yeniden askıya almasına neden oldu. Şirket, bu kez üretimi dört hafta boyunca durdurma kararı aldı. Fiat yetkilileri, alınan bu kararın sipariş eksikliği ve Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışlarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını açıkladı.
SATIŞI SEKTEYE UĞRADI
Çevre dostu elektrikli araçları teşvik eden politikaların ülkeler arasında farklılık göstermesi, satış hızını olumsuz etkiliyor. Bu durum, otomobil üreticilerinin üretim planlarını yeniden değerlendirmesine yol açıyor. Fiat’ın bağlı olduğu Stellantis grubu, Mirafiori fabrikasına daha yüksek performanslı bataryalar geliştirmek amacıyla 100 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Ayrıca, 2025-2026 yıllarında hibrit Fiat 500 modelini üretime dahil etmeyi planladıklarını belirtti.
FİRMA ÇIKMAZA GİRDİ
Fiat, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle elektrikli modellerle ilgili planlarını yeniden şekillendiren otomobil üreticileri arasına katıldı. Şirketin bu süreçte aldığı üretim durdurma kararları, şirketin gelecekteki elektrifikasyon stratejisinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir dönüm noktası olacak.