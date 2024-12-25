Elektrikli Otomobilde Deprem! Üretim 3. Kez Durdu: Taşlar Yerinden Oynadı

ÜRETİMİ RESMEN DURDURULACAK

Avrupa elektrikli araç pazarındaki düşük talep, Fiat’ın Torino’daki tarihi Mirafiori fabrikasında üretilen 500e modelinin üretimini yeniden askıya almasına neden oldu. Şirket, bu kez üretimi dört hafta boyunca durdurma kararı aldı. Fiat yetkilileri, alınan bu kararın sipariş eksikliği ve Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışlarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını açıkladı.