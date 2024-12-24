Elektrikli Otomobilde 1 Milyar Dolarlık Hamle: Piyasalarda Dengeler Değişecek

BATARYADA İHRACAT ARTSA DA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

Batarya ve depolamalı enerji santrallerinin işleyişine yönelik hukuki altyapının henüz tam anlamıyla şekillenmediğini dile getiren Usta, '"Taslak yönetmelik yayımlandı ancak 2025'te ilk kabullerin gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Öte yandan ihracat tarafında ise 39 milyon dolardan yüzde 23 artış ile 48 milyon dolara çıkılması bekleniyor. 2025 yılında ise hem yerli hem de uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılması öngörülüyor.