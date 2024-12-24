Elektrikli Otomobilde 1 Milyar Dolarlık Hamle: Piyasalarda Dengeler Değişecek
Türkiye, 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik enerji depolama kapasitesine ulaşmayı hedeflerken, enerji sektöründe hücre ve batarya fabrikası kurma girişimleriyle 1 milyar doların üzerinde yatırım anlaşması imzaladı.
Kaynak: AA
Türkiye, enerji depolama teknolojilerinde bölgesel bir üretim üssü olma hedefiyle dikkat çeken adımlar atıyor. PİLDER (Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği) Başkanı Kadem Usta'nın açıklamalarına göre, 2024 yılı içinde yapılan anlaşmaların toplam değeri 1 milyar doları aşarak sektör için kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.
ÜRETİMDE HEDEF YÜKSELİYOR
Şu anda Türkiye'de 2 hücre üretim tesisi ve yaklaşık 100 lityum-iyon batarya üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Kadem Usta, yıl içinde yerli ve yabancı firmalar arasında imzalanan 6 anlaşma ile kapasitesi 5 gigavatsaate ulaşacak yeni fabrikaların Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurulacağını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'deki batarya üretim tesisi sayısı 11'e çıkacak.
NET TARİH VERİLDİ
Türkiye, batarya konusunda 2030'a kadar 80 gigavatsaatlik kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedefliyor. Bu kapsamda PİLDER Başkanı Kadem Usta, “Türkiye'de HIT30 teşvikleri ve yatırım projeleri sektörü destekleyen ana faktörler oldu. HIT-30 teşviki kapsamında, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerine yönelik önemli destekler açıklandı. Bu teşvikler, sektördeki yatırımları hızlandırdı” dedi.
BATARYADA İHRACAT ARTSA DA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR
Batarya ve depolamalı enerji santrallerinin işleyişine yönelik hukuki altyapının henüz tam anlamıyla şekillenmediğini dile getiren Usta, '"Taslak yönetmelik yayımlandı ancak 2025'te ilk kabullerin gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.
Türkiye'nin batarya ithalatının bu yıl 2023 ile aynı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Usta, bu rakamın 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Öte yandan ihracat tarafında ise 39 milyon dolardan yüzde 23 artış ile 48 milyon dolara çıkılması bekleniyor. 2025 yılında ise hem yerli hem de uluslararası ortaklıklarla daha çok şirketin sektöre katılması öngörülüyor.